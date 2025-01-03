Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή πως δύο «βλήματα» εκτοξεύτηκαν προς το ισραηλινό έδαφος από τη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

«Δύο βλήματα πέρασαν στο ισραηλινό έδαφος από τη βόρεια Λωρίδα της Γάζας. Ένας από αυτούς έπεσε κοντά στο κιμπούτς Νιρ Αμ και ο δεύτερος σε ακατοίκητη περιοχή», τόνισε ο στρατός.

Από την περασμένη εβδομάδα, σημειώνονται σειρά επιθέσεων με εκτοξεύσεις ρουκετών από το βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα προς την ισραηλινή επικράτεια, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, που τόνισε ότι όλα αυτά τα βλήματα είτε αναχαιτίστηκαν, ή κατέπεσαν σε ακατοίκητες περιοχές, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς απείλησε την Τετάρτη ότι το εβραϊκό κράτος θα αυξήσει την ένταση των βομβαρδισμών στη Λωρίδα της Γάζας, αν η Χαμάς συνεχίζει να στοχεύει το Ισραήλ.

«Αν η Χαμάς δεν επιτρέψει σύντομα την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα (...) και συνεχίσει να εκτοξεύει βλήματα προς ισραηλινό πληθυσμό, η Χαμάς εκθέτει τον εαυτό της σε έντονα πλήγματα που η Γάζα έχει να δει εδώ και πολύ καιρό», απείλησε ο Ισραηλινός υπουργός.

Ο ισραηλινός στρατός εντατικοποίησε τη χερσαία και αεροπορική επίθεσή του στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας από την 6η Οκτωβρίου 2024, για να αποτραπεί, κατ’ αυτόν, η ανασύνταξη μονάδων του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς.

Ο 15μηνος μέχρι σήμερα πόλεμος ξέσπασε με έναυσμα άνευ προηγουμένου έφοδο μαχητών της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 1.208 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα στοιχεία των αρχών του Ισραήλ.

Πάνω από 45.550 Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους στις ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων στη Λωρίδα της Γάζας που ακολούθησαν, στην πλειονότητά τους άμαχοι, κατά δεδομένα του υπουργείου Υγείας της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακο, που χαρακτηρίζονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.