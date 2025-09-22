Ο Ζελένσκι έφτασε στη Νέα Υόρκη: Θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και θα συναντήσει τον Τραμπ

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι προσγειώθηκε στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα, σύμφωνα με πηγή του πρακτορείου Reuters, καθώς προετοιμάζεται να συναντήσει τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ και να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τις επόμενες ημέρες.

Ο Ουκρανός ηγέτης αναμένεται να παροτρύνει τον Τραμπ να επιβάλει νέες κυρώσεις στη Ρωσία και να συζητήσει για πιθανές εγγυήσεις ασφαλείας από την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις οποίες το Κίεβο θεωρεί ζωτικής σημασίας για οποιαδήποτε βιώσιμη λύση στον πόλεμο που ξεκίνησε η Ρωσία.

