Επιστρέφει την Τρίτη η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ

Η Disney, μητρική εταιρεία του ABC, ανακοίνωσε ότι το «Jimmy Kimmel Live» θα επιστρέψει στην τηλεόραση την Τρίτη, μετά την αναστολή της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ λόγω απειλών από τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών για σχόλια που είχε κάνει ο παρουσιαστής σχετικά με τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ. Η Disney ανέφερε ότι μετά από συνομιλίες με τον παρουσιαστή της βραδινής εκπομπής του ABC, Κίμελ, «αποφασίσαμε να επαναφέρουμε την εκπομπή την Τρίτη».

«Την περασμένη Τετάρτη, πήραμε την απόφαση να αναστείλουμε την παραγωγή της εκπομπής, προκειμένου να αποφύγουμε την περαιτέρω ένταση σε μια φορτισμένη στιγμή για τη χώρα μας», ανακοίνωσε η εταιρεία. «Πήραμε αυτή την απόφαση επειδή θεωρήσαμε ότι ορισμένα από τα σχόλια ήταν ακατάλληλα και, ως εκ τούτου, ακατάλληλα. Τις τελευταίες ημέρες είχαμε εποικοδομητικές συζητήσεις με τον Τζίμι και, μετά από αυτές τις συζητήσεις, αποφασίσαμε να επαναφέρουμε την εκπομπή την Τρίτη», αναφέρει συγκεκριμένα η Disney σε ανακοίνωσή της.

Υπενθυμίζεται ότι το αμερικανικό δίκτυο ABC είχε ανακοινώσει στις 18 Σεπτεμβρίου την «επ' αόριστον» αναστολή της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ, εξαιτίας του εναρκτήριου μονόλογου του τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια του οποίου κατηγόρησε την αμερικανική Δεξιά πως προσπαθούσε να καρπωθεί το μέγιστο πολιτικό όφελος από τον φόνο του συντηρητικού ακτιβιστήΤσάρλι Κερκ.

«Φθάσαμε σε νέα ύψη αυτό το σαββατοκύριακο», είχε είπε σαρκαστικά ο Τζίμι Κίμελ, «με τη συμμορία MAGA να προσπαθεί απελπισμένα να παρουσιάσει αυτόν τον πιτσιρικά που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ ως οτιδήποτε άλλο εκτός από δικό της και να κάνει ό,τι μπορεί για να εξασφαλίσει πολιτικό κέρδος».

Ο όρος MAGA είναι συντομογραφία του συνθήματος «Make America Great Again» («ας ξαναδώσουμε το μεγαλείο της στην Αμερική») του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο 57χρονος παρουσιαστής συγκαταλέγεται στις πιο γνωστές μορφές της αμερικανικής τηλεόρασης. Πέρα από την εκπομπή του, στην οποία προσφέρει χιουμοριστική ματιά στην επικαιρότητα πέντε βράδια κάθε εβδομάδα, έχει παρουσιάσει τέσσερις φορές την τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.