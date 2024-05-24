ΥΠΕΞ για Ρωσία: Προκαλεί ανησυχία η αφαίρεση συνοριακών δεικτών με Εσθονία

Για μονομερή ενέργεια που προκαλεί ανησυχία κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του το ΥΠΕΞ με αφορμή την κίνηση της Ρωσίας να αποσύρει τις σημαδούρες που είχαν τοποθετηθεί στον ποταμό Νάρβα από την Εσθονία προς οριοθέτηση των συνόρων.

«Η χθεσινή αφαίρεση των ελαφρών σημαδούρων που τοποθετήθηκαν από την Εσθονία στον ποταμό Νάρβα και χρησιμοποιούνται για την οριοθέτηση των συνόρων είναι μια μονομερής ενέργεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας που προκαλεί ανησυχία», αναφέρει χαρακτηριστικά το ΥΠΕΞ.

Συνολικά 24 από τις 50 δείκτες που τοποθετήθηκαν για τη σήμανση των δρομολογίων ιστιοπλοΐας αφαιρέθηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης, δήλωσαν Εσθονοί αξιωματούχοι, με τον επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ να δηλκώνει ότι «τέτοιες ενέργειες είναι απαράδεκτες»..

«Αυτό το συνοριακό περιστατικό είναι μέρος ενός ευρύτερου προτύπου προκλητικής συμπεριφοράς και υβριδικών ενεργειών από τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων και χερσαίων συνόρων της στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας», ανέφερε σε δήλωσή του.

Η Ρωσία χρησιμοποιεί τα ζητήματα των συνόρων ως μέσο για να δημιουργήσει φόβο και ανησυχία, δήλωσε η πρωθυπουργός της Εσθονίας Κάγια Κάλας σε συνέντευξη Τύπου στο Ταλίν την Πέμπτη. «Θα προσεγγίσουμε αυτό το περιστατικό με νηφαλιότητα, με ισορροπημένο τρόπο, αν χρειαστεί και σε επικοινωνία με εταίρους και συμμάχους».

Σύμφωνα με την Κάλας, η Εσθονία επικοινώνησε με τη Ρωσία για να λάβει πληροφορίες για το θέμα αυτό. «Πρόκειται για ένα συνοριακό περιστατικό, του οποίου τις ακριβείς συνθήκες προσπαθούμε να διευκρινίσουμε», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

«Η Ρωσία αυξάνει τα περιστατικά στα σύνορα για να προκαλεί τον φόβο και την ανησυχία, ώστε να σκορπά την ανασφάλεια μέσα στις κοινωνίες μας. Διαπιστώνουμε μια γενική τάση σε αυτό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

