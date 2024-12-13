Οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών της ΕΕ θα αποφασίσουν τη Δευτέρα αν και ποιες κυρώσεις θα επιβάλουν σε πράκτορες των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών, που κατηγορούνται για υβριδικές επιθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέφεραν σήμερα διπλωματικές πηγές από τις Βρυξέλλες.

Η ΕΕ και το ΝΑΤΟ κατηγορούν τη Μόσχα για υβριδικές επιθέσεις, σαμποτάζ, εμπρησμούς, ακόμη και απόπειρες δολοφονίας με στόχο να αποσταθεροποιήσει τη Δύση και να την εμποδίσει να συνεχίσει τη στήριξη που παρέχει στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τους διπλωμάτες, έχει συνταχθεί ένας κατάλογος στον οποίο περιλαμβάνονται τα ονόματα περίπου 16 προσώπων και τριών οντοτήτων. Οι κυρώσεις αφορούν το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων στην ΕΕ και την απαγόρευση εισόδου στο ευρωπαϊκό έδαφος.

Οι Ευρωπαίοι κατηγορούν επίσης τη Μόσχα για κυβερνοεπιθέσεις και παραπληροφόρηση, ιδίως σε περιόδους εκλογών. Η Ρουμανία αναγκάστηκε να ακυρώσει τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών καθώς διατυπώθηκαν υποψίες για νοθεία και χειραγώγηση εκ μέρους της Ρωσίας.

Οι υπουργοί θα εγκρίνουν επίσης και επισήμως το 15ο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, που στοχεύει τον στόλο των «αόρατων» δεξαμενοπλοίων με τα οποία καταφέρνει να παρακάμπτει τις δυτικές κυρώσεις σε ό,τι αφορά την πώληση ρωσικού πετρελαίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

