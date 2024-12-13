Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς συνεχάρη τον Φρανσουά Μπαϊρού για τον διορισμό του ως πρωθυπουργού της Γαλλίας, ευχόμενος «δύναμη και επιτυχία στα καθήκοντα» που τον περιμένουν.

«Η Γαλλία και η Γερμανία είναι γείτονες και πολύ στενοί φίλοι στην καρδιά της Ευρώπης. Χαίρομαι για τη στενή συνεργασία των δύο κυβερνήσεών μας στο πνεύμα της γαλλογερμανικής φιλίας», δήλωσε ο Σολτς σε ανακοίνωση.

Όπως η Γαλλία, έτσι και η Γερμανία βρίσκεται αντιμέτωπη με πολιτική αβεβαιότητα μετά την κατάρρευση του γερμανικού κυβερνητικού συνασπισμού πριν από σχεδόν ένα μήνα.

Ο Σολτς έγινε την Τετάρτη ο πέμπτος καγκελάριος στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας που ζητά την ψήφο εμπιστοσύνης της Bundestag. Οι βουλευτές θα ψηφίσουν την Δευτέρα και αναμένεται να ανοίξουν και τυπικά τον δρόμο για τις εκλογές, οι οποίες έχουν οριστεί για τις 23 Φεβρουαρίου 2025.

Άλλοτε μοντέλο πολιτικής σταθερότητας, η Γερμανία, η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βιώνει ένα περιβάλλον πολιτικής αβεβαιότητας, αντιμετωπίζοντας μια σοβαρή κρίση σε πολλούς τομείς της βιομηχανίας της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

