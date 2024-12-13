«Η ενίσχυση των αμερικανικών επενδύσεων στην Ελλάδα θα ενισχύσει την ασφάλεια, θα προωθήσει την ευημερία και θα στηριχθεί στην καλή θέληση μεταξύ Αμερικής και Ελλάδας», αναφέρει σε ανάρτησή της, η εκλεκτή του Ντόναλντ Τραμπ για Πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Στο μήνυμα της στην πλατφόρμα Χ, η ίδια αναφέρει: «Εμπνέομαι από τη διαρκή οικονομική δύναμη της σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας.

Η ενίσχυση των αμερικανικών επενδύσεων στην Ελλάδα θα ενισχύσει την ασφάλεια, θα προωθήσει την ευημερία και θα στηριχθεί στην καλή θέληση μεταξύ Αμερικής και Ελλάδας.

Ο ελληνικός λαός είναι ανθεκτικός. Την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα έχει αυτοπροσδιοριστεί από την αποφασιστικότητα να οικοδομήσει μια οικονομία που αναπτύσσεται καλύτερα από ποτέ.

Υπό την ηγεσία του προέδρου Τραμπ και σε συνεργασία με τους Έλληνες συμμάχους μας, είμαι πρόθυμη να υπηρετήσω ως η επόμενη πρεσβευτής των ΗΠΑ και να υλοποιήσω μια ατζέντα αφοσιωμένη στην καινοτομία, την ενεργειακή ασφάλεια και την ισχυρή οικονομική ανάπτυξη».

I’m inspired by the enduring economic power of the U.S.-Greece partnership.



Bolstering American investments in Greece will strengthen security, promote prosperity, and build upon the goodwill between America and Greece.



The Greek people are resilient. Over the last decade,…

Πηγή: skai.gr

