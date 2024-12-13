Λογαριασμός
Νέο μήνυμα από την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Οι αμερικανικές επενδύσεις στην Ελλάδα θα αυξήσουν την ασφάλεια

«Ο ελληνικός λαός είναι ανθεκτικός», αναφέρει μεταξύ άλλων, στο μήνυμά της η εκλεκτή του Ντόναλντ Τραμπ για Πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα

Kimberly Guilfoyle

«Η ενίσχυση των αμερικανικών επενδύσεων στην Ελλάδα θα ενισχύσει την ασφάλεια, θα προωθήσει την ευημερία και θα στηριχθεί στην καλή θέληση μεταξύ Αμερικής και Ελλάδας», αναφέρει σε ανάρτησή της, η εκλεκτή του Ντόναλντ Τραμπ για Πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Kimberly Guilfoyle Ανάρτηση

Στο μήνυμα της στην πλατφόρμα Χ, η ίδια αναφέρει: «Εμπνέομαι από τη διαρκή οικονομική δύναμη της σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας.

Η ενίσχυση των αμερικανικών επενδύσεων στην Ελλάδα θα ενισχύσει την ασφάλεια, θα προωθήσει την ευημερία και θα στηριχθεί στην καλή θέληση μεταξύ Αμερικής και Ελλάδας.

Ο ελληνικός λαός είναι ανθεκτικός. Την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα έχει αυτοπροσδιοριστεί από την αποφασιστικότητα να οικοδομήσει μια οικονομία που αναπτύσσεται καλύτερα από ποτέ.

Υπό την ηγεσία του προέδρου Τραμπ και σε συνεργασία με τους Έλληνες συμμάχους μας, είμαι πρόθυμη να υπηρετήσω ως η επόμενη πρεσβευτής των ΗΠΑ και να υλοποιήσω μια ατζέντα αφοσιωμένη στην καινοτομία, την ενεργειακή ασφάλεια και την ισχυρή οικονομική ανάπτυξη».

