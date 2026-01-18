Ένοπλη ληστεία με στόχο την απόκτηση συλλεκτικών αντικειμένων υψηλής αξίας συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης (14/01) στη Νέα Υόρκη, στο κατάστημα «Poke Court», το οποίο πουλά αποκλειστικά προϊόντα Pokémon.

Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της πρώτης κιόλας κοινοτικής εκδήλωσης του καταστήματος. Σύμφωνα με το υλικό των καμερών ασφαλείας, αρκετά άτομα εισέβαλαν στο κατάστημα με όπλα, απείλησαν τους πελάτες, έσπασαν τις βιτρίνες και μέσα σε τρία λεπτά αφαίρεσαν εμπορεύματα από την αποθήκη και μετρητά από το ταμείο. Δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.

GOTTA CATCH ‘EM: Surveillance footage shows armed robbers smashing displays and taking merchandise inside a Pokémon card store in New York City as terrified visitors and employees look on.



The robbery happened during a social event with over 40 people inside the store.



The… pic.twitter.com/gxu5WsGyrA — Fox News (@FoxNews) January 17, 2026

Η λεία αποτελούνταν από συλλεκτικά αντικείμενα Pokémon αξίας 100.000 δολαρίων. Πέρα από γενικά «εμπορεύματα», οι κλέφτες στόχευσαν «slabs» υψηλής αξίας (επαγγελματικά βαθμολογημένες κάρτες). Αυτά περιλάμβαναν έναν Charizard 1ης Έκδοσης (αξίας περίπου 15.000 δολαρίων), ένα κουτί Fossil Unlimited Edition και μια ιαπωνική κάρτα Staryu.

Αυτό δεν είναι μεμονωμένο γεγονός. Μόλις νωρίτερα αυτό το μήνα, ένα κατάστημα στο Μπέρμπανκ της Καλιφόρνια επλήγη με ζημιά 100.000 δολαρίων, ενώ από έναν άλλο συλλέκτη στο Λος Άντζελες εκλάπη μια συλλογή αξίας 300.000 δολαρίων.

Η ιδιοκτήτρια, Courtney Chin, έχει λάβει ευρείες επαίνους για τον ψύχραιμο χειρισμό της κατάστασης. Σημείωσε ότι ενώ «το χαρτόνι μπορεί να αντικατασταθεί», η ασφάλεια της κοινότητας ήταν η προτεραιότητα. Το κατάστημα έχει γίνει από τότε σημείο αναφοράς για την τοπική κοινότητα, με γειτονικές επιχειρήσεις και θαυμαστές να στέλνουν προμήθειες για να βοηθήσουν στην επαναλειτουργία του.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης εξετάζει επί του παρόντος το υλικό παρακολούθησης, ενώ το κατάστημα έχει δημοσιεύσει στο διαδίκτυο τους αριθμούς πιστοποίησης PSA των κλεμμένων καρτών, ώστε να εμποδίσει τη μεταπώλησή τους στη δευτερογενή αγορά. Το κατάστημα έχει ήδη επαναλειτουργήσει και σχεδιάζει να προσλάβει ένοπλη φρουρά ασφαλείας.

Πηγή: skai.gr

