Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Yeni Safak: «Η Τουρκία εκπαιδεύει τον στρατό του Σάρα στη Συρία»

Σύμφωνα με Τούρκους αξιωματούχους θα μπορούσε να στείλει και drones, όλμους και οποιοδήποτε άλλο οπλικό σύστημα χρειαστεί ο αλ Σάρα

Yeni Safak

Η Τουρκία εκπαιδεύει κομάντος της Συρίας στην Τουρκία, όπως αποκαλύπτει η τουρκική εφημερίδα Yeni Safak, η οποία επικαλούμενη Τούρκους αξιωματούχους σημειώνει ότι η Άγκυρα μπορεί να δώσει, εάν απαιτηθεί, και drones, όλμους και οποιοδήποτε άλλο οπλικό σύστημα χρειαστεί ο Αχμέντ αλ Σάρα.

Όπως αναφέρει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, πρόκειται για ένα ξεκάθαρο μήνυμα που στέλνει η Άγκυρα μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ, σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμα και σε σημεία που υπήρχαν τουρκικές δυνάμεις.

Yeni Safak

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τουρκία Συρία Ισραήλ Αχμέντ αλ Σάρα
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark