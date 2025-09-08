Yeni Safak: «Η Τουρκία εκπαιδεύει τον στρατό του Σάρα στη Συρία»

Η Τουρκία εκπαιδεύει κομάντος της Συρίας στην Τουρκία, όπως αποκαλύπτει η τουρκική εφημερίδα Yeni Safak, η οποία επικαλούμενη Τούρκους αξιωματούχους σημειώνει ότι η Άγκυρα μπορεί να δώσει, εάν απαιτηθεί, και drones, όλμους και οποιοδήποτε άλλο οπλικό σύστημα χρειαστεί ο Αχμέντ αλ Σάρα.

Όπως αναφέρει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, πρόκειται για ένα ξεκάθαρο μήνυμα που στέλνει η Άγκυρα μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ, σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμα και σε σημεία που υπήρχαν τουρκικές δυνάμεις.

Πηγή: skai.gr

