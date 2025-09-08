Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε η Έριν Πάτερσον από την Αυστραλία που σκότωσε τρεις συγγενείς της με δηλητηριώδη μανιτάρια και αποπειράθηκε να σκοτώσει έναν ακόμη.

Όπως αποφάσισε το δικαστήριο, δεν μπορεί να καταθέσει αίτημα αποφυλάκισης για 33 χρόνια, οπότε θα είναι τουλάχιστον μέχρι τα 80 της έτη στη φυλακή.

Η μητέρα δύο παιδιών είχε κλειστά τα μάτια της το μεγαλύτερο μέρος της διαδικασίας, η οποία διήρκεσε περίπου 45 λεπτά, σύμφωνα με το BBC.

Ο δικαστής ανέφερε πως το έγκλημα της ανήκει στη «χειρότερη κατηγορία παραβατικότητας», σημειώνοντας πως η κατηγορούμενη επιχείρησε να συγκαλύψει περιτέχνως τη δράση της.

Οι εισαγγελείς ήθελαν ισόβια κάθειρξη χωρίς αναστολή - τη μέγιστη ποινή στην Αυστραλία - αλλά ο δικαστής επέτρεψε τη δυνατότητα αναστολής λόγω των «σκληρών συνθηκών φυλάκισης» που έχει να αντιμετωπίσει η Πάτερσον λόγω της φήμης των εγκλημάτων της.

Τον Ιούλιο, μετά από δίκη 11 εβδομάδων, οι ένορκοι έκριναν την 50χρονη ένοχη για τη δολοφονία του Ντον και της Γκέιλ Πάτερσον - των γονιών του εν διαστάσει συζύγου της, Σίμον Πάτερσον - και της θείας του Σίμον, Χέδερ Γουίλκινσον. Οι ένορκοι την καταδίκασαν και για την απόπειρα δολοφονίας του συζύγου της Χέδερ και πάστορα Ίαν Γουίλκινσον.

Η Πάτερσον τους είχε καλέσει σε γεύμα το Ιούλιο του 2023, προσφέροντάς τους μοσχάρι Wellington με δηλητηριώδη μανιτάρια. Κατά τη διάρκεια της δίκης, η Πάτερσον ισχυρίστηκε ότι έβαλε κατά λάθος τα μανιτάρια «death cap», που είναι τα πιο θανατηφόρα στον κόσμο, ωστόσο δεν έπεισε κανέναν.

