Σε μία σπάνια απόφαση εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου, το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ αποφάνθηκε την Κυριακή ότι η κυβέρνηση αποτυγχάνει να εξασφαλίσει την παροχή επαρκούς τροφής σε Παλαιστίνιους κρατούμενους για λόγους ασφαλείας, παραβιάζοντας έτσι τις ελάχιστες νομικές απαιτήσεις για ανθρώπινη διαβίωση.

Η απόφαση αυτή έρχεται καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τις μαζικές συλλήψεις στη Λωρίδα της Γάζας, συλλαμβάνοντας χιλιάδες άτομα με υποψίες διασύνδεσης με τη Χαμάς. Πολλοί από αυτούς τους κρατούμενους έχουν αφεθεί ελεύθεροι χωρίς κατηγορίες, μετά από μήνες κράτησης.

Καταγγελίες για βασανιστήρια και λιμοκτονία

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν καταγράψει εκτεταμένα περιστατικά κακομεταχείρισης στα κέντρα κράτησης, όπως ανεπαρκή σίτιση, έλλειψη ιατρικής φροντίδας, ανθυγιεινές συνθήκες και σωματική βία. Τον Μάρτιο, ένας 17χρονος Παλαιστίνιος πέθανε σε ισραηλινή φυλακή, με ιατροδικαστική έκθεση να αναφέρει την πείνα ως πιθανή αιτία θανάτου.

Η υπόθεση έφτασε στο Ανώτατο Δικαστήριο έπειτα από προσφυγή της Ένωσης για τα Ατομικά Δικαιώματα στο Ισραήλ (ACRI) και της οργάνωσης Gisha. Οι οργανώσεις υποστήριξαν ότι από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, η ισραηλινή κυβέρνηση εφάρμοσε νέα πολιτική που περιόρισε δραστικά τη σίτιση των κρατουμένων, οδηγώντας σε κακή διατροφή και λιμοκτονία.

Το δικαστήριο, με πλειοψηφία 2 προς 1, αποφάνθηκε ότι το κράτος έχει νομική υποχρέωση να διασφαλίζει στους κρατούμενους «επαρκή τροφή για ένα βασικό επίπεδο διαβίωσης». Οι δικαστές εντόπισαν «ενδείξεις» ότι η παρούσα παροχή τροφίμων δεν πληροί τα νομικά ελάχιστα, και διέταξαν την υπηρεσία φυλακών να λάβει άμεσα μέτρα.

Ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, που εποπτεύει το σωφρονιστικό σύστημα και ανήκει στην ακροδεξιά, καταφέρθηκε εναντίον της απόφασης, δηλώνοντας ότι το Ανώτατο Δικαστήριο «υπερασπίζεται τους τρομοκράτες της Χαμάς» ενώ οι Ισραηλινοί όμηροι στη Γάζα δεν έχουν καμία υποστήριξη. Επανέλαβε ότι η πολιτική παροχής «απολύτως ελάχιστων συνθηκών» στους κρατούμενους θα συνεχιστεί.

Η ACRI από την πλευρά της ζήτησε την άμεση εφαρμογή της απόφασης, γράφοντας σε ανάρτησή της στο X: «Το σωφρονιστικό σύστημα έχει μετατρέψει τις φυλακές σε στρατόπεδα βασανιστηρίων. Ένα κράτος δεν λιμοκτονεί ανθρώπους — κανείς δεν πρέπει να λιμοκτονεί, ό,τι κι αν έχει κάνει».

