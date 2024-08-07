Δύο αντιτορπιλικά πλοία των ΗΠΑ δήλωσαν ότι στόχευσαν οι Χούθι της Υεμένης στα Βόρεια της Ερυθράς Θάλασσας, σύμφωνα με το Reuters.

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον ενός εμπορικού πλοίου και δύο αμερικανικών καταδρομικών στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ο εκπρόσωπός τους Γιαχία Σαρία είπε ότι οι Χούθι εξαπέλυσαν επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων «Contship Ono», το οποίο έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα.

Υποστήριξε επίσης ότι στο στόχαστρό τους βρέθηκαν δύο καταδρομικά του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ, κατονομάζοντας τα USS Cole και Laboon, τα οποία δέχθηκαν επίθεση με πυραύλους και drones. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαίωση από το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

Από τον περασμένο Νοέμβριο, οι προσκείμενοι στο Ιράν αντάρτες της Υεμένης εξαπολύουν συχνά επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, στον Κόλπο του Άντεν και στον Ινδικό Ωκεανό, διαμηνύοντας πως ενεργούν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, μετά το ξέσπασμα του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Αρχικά έλεγαν ότι στόχευαν πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ, αλλά στη συνέχεια διεύρυναν τους στόχους τους, συμπεριλαμβάνοντας πλοία που συνδέονται με τις ΗΠΑ και τη Βρετανία, σε αντίποινα για τα πλήγματα εναντίον θέσεών τους στη Υεμένη από δυνάμεις των χωρών αυτών.

Πηγή: skai.gr

