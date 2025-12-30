Ο υπό την ηγεσία του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας στρατιωτικός συνασπισμός ο οποίος επενέβη στον πόλεμο στην Υεμένη τον Μάρτιο 2015 κάλεσε σήμερα να ληφθούν επείγοντα μέτρα στην πόλη Μουκάλα, σημαντικό λιμάνι στην επαρχία Χαντραμούτ, για την προστασία των αμάχων.

Πιο συγκεκριμένα, ο συνασπισμός κάλεσε σε εσπευσμένη απομάκρυνσή τους, μέχρι νεοτέρας, ενόψει στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον των δυνάμεων των αυτονομιστών του Συμβουλίου Μετάβασης του Νότου (ΣΜΝ), όπως μεταδίδει το επίσημο σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων SPA.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.