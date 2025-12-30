Λογαριασμός
«Μόνοι» ενήργησαν οι δυο δράστες της επίθεσης στο Σίδνεϊ

Δεν δέχθηκαν εξωτερική βοήθεια, ούτε ήταν ενταγμένοι σε τρομοκρατική οργάνωση, ανακοίνωσε η αρχηγός της ομοσπονδιακής αστυνομίας της Αυστραλίας

Σίδνεϊ

Οι δυο δράστες της επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, που είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 15 άνθρωποι κι ο ένας εξ αυτών, εν μέσω εβραϊκής εορτής, δεν πιστεύεται πως δέχθηκαν εξωτερική βοήθεια, ούτε πως ήταν ενταγμένοι σε τρομοκρατική οργάνωση, ανακοίνωσε σήμερα η αρχηγός της ομοσπονδιακής αστυνομίας της Αυστραλίας.

«Τα πρόσωπα αυτά φέρονται να έδρασαν μόνα», δήλωσε στον Τύπο η Κρίσι Μπάρετ, η επίτροπος της αυστραλιανής ομοσπονδιακής αστυνομίας.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Σίδνεϊ Επίθεση Δράστες
