Υεμένη: Έκρηξη σε κοντινή απόσταση από εμπορικό πλοίο που έπλεε στα ανοικτά του Άντεν

Εμπορικό πλοίο ανέφερε έκρηξη σε κοντινή του απόσταση περίπου 126 ναυτικά μίλια ανοιχτά του λιμανιού Άντεν της Υεμένης, ανακοίνωσε αργά χθες, Παρασκευή, το βράδυ ο βρετανικός φορέας ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO.

«Το πλήρωμα αναφέρθηκε ότι είναι ασφαλές και το πλοίο συνεχίζει την πορεία του για το επόμενο λιμάνι», αναφέρει ο UKMTO σε ενημερωτικό του σημείωμα, στο οποίο δεν κατονομάζεται το πλοίο.

Οι φίλα προσκείμενοι στο Ιράν αντάρτες Χούθι εξαπολύουν επιθέσεις με drone και πυραύλους στη διεθνή ναυσιπλοΐα στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας από τον Νοέμβριο σε ένδειξη αλληλεγγύης, σύμφωνα με τους ίδιους, προς τους Παλαιστινίους στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Σε πάνω από 70 επιθέσεις, οι αντάρτες Χούθι έχουν βυθίσει δύο πλοία, έχουν καταλάβει ένα άλλο και έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 3 ναυτικών.

