Οι νέοι ηγέτες της Συρίας φέρεται να έχουν δώσει σε μερικούς ξένους ισλαμιστές μαχητές ανώτερες επίσημες θέσεις στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας.

Ο στρατός αναδιοργανώνεται από τη Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ (HTS) – την ισλαμιστική ομάδα που είναι τώρα ουσιαστικά επικεφαλής της χώρας – μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί η κίνηση από τη νέα ηγεσία, είναι πιθανό να εγείρει ανησυχίες εντός και εκτός Συρίας για τον ρόλο που θα μπορούσαν να παίξουν οι ριζοσπαστικοποιημένοι ξένοι μαχητές στο μέλλον της χώρας.

Αρκετές συριακές πηγές έχουν συμπεράνει ότι από σχεδόν 50 νέους στρατιωτικούς ρόλους που έχουν ανακοινωθεί, τουλάχιστον έξι έχουν πάει σε ξένους.

Με βάση τα ονόματα που έχουν δημοσιευτεί, λέγεται ότι περιλαμβάνουν Κινέζους Ουιγούρους, έναν Ιορδανό και έναν Τούρκο υπήκοο. Σε όλους λέγεται ότι έχουν δοθεί υψηλόβαθμες θέσεις ως συνταγματάρχες ή ταξίαρχοι.

Ο ρόλος των ξένων μαχητών σε διάφορες ένοπλες ομάδες κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου είναι αυτός που προκαλεί έντονα συναισθήματα στη Συρία.

Χιλιάδες μαχητές από πολλές διαφορετικές χώρες συμμετείχαν στην εξέγερση κατά του Άσαντ καθώς εξελίχθηκε σε μια ολοκληρωτική ένοπλη σύγκρουση όταν οι μαζικές διαδηλώσεις αντιμετωπίστηκαν με βία από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Κάποιοι δημιούργησαν τις δικές τους ομάδες και άλλοι συμμετείχαν στον πυρήνα της οργάνωσης που ανέλαβε τον έλεγχο μεγάλων περιοχών στα ανατολικά της Συρίας.

Οι αντίπαλοι του HTS το είχαν κατηγορήσει εδώ και καιρό ότι αποτελούνταν σε μεγάλο βαθμό από ξένους τζιχαντιστές - μια κατηγορία που χρησιμοποιούσαν οι υποστηρικτές του Άσαντ για να προσπαθήσουν να απονομιμοποιήσουν την ομάδα καθώς άρχιζε την τελική, αποφασιστική της επίθεση κατά του καθεστώτος.

Αλλά στα χρόνια που διοικούσε τον θύλακα των ανταρτών στο Idlib, ο Ahmed al-Sharaa –ο ηγέτης του HTS και τώρα της Συρίας– είχε απαλλαγεί από μερικούς από αυτούς τους ξένους μαχητές σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τα διαπιστευτήρια της ομάδας του ως εθνικιστική και όχι φανερά τζιχαντιστική δύναμη.

Το μήνυμα του Αλ-Σαράα από την ανάληψη της εξουσίας τόνισε ξανά και ξανά το όραμα ενός ενοποιημένου συριακού κράτους, στο οποίο όλες οι κοινότητες πρέπει να γίνονται σεβαστές και να έχουν μερίδιο.

Για όσους ανησυχούν ότι οι πράξεις του μπορεί να μην ταιριάζουν με τα λόγια του, αυτή η προφανής κίνηση για να επισημοποιήσει τις θέσεις ορισμένων επιφανών ξένων μαχητών μπορεί να τους πείσει.

Οι διορισμοί φαίνεται ότι έγιναν για να ανταμείψουν εκείνους τους μαχητές – είτε από τη Συρία είτε από αλλού – που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στον τελικό θρίαμβο επί του καθεστώτος.

Για τον ίδιο λόγο, ορισμένοι από τους εναπομείναντες ξένους μαχητές –μαζί με τις οικογένειές τους– φαίνεται ότι θα λάβουν πλέον συριακή υπηκοότητα.

Το θέμα είναι μόνο ένα από τα πολλά που θα μπορούσαν να περιπλέξουν οποιαδήποτε επιτυχημένη μετάβαση σε ένα νέο πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο στη Συρία.

Οι νέες αρχές δίνουν μεγάλο βάρος σε μια Διάσκεψη Εθνικού Διαλόγου που ετοιμάζεται να συγκεντρώσει εκπροσώπους από όλα τα τμήματα της κοινωνίας – αν και δεν έχει οριστεί ημερομηνία.

Η ελπίδα είναι ότι η διάσκεψη θα δρομολογήσει τη διαδικασία για την ανοικοδόμηση των θεσμών της διαλυμένης και διαιρεμένης χώρας.

