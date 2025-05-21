Η τουρκική κυβέρνηση διεξάγει συνομιλίες με την Candu Energy του Καναδά για την κατασκευή πυρηνικού σταθμού

Η Τουρκία βρίσκεται σε συνομιλίες με την Candu Energy του Καναδά και άλλες εταιρείες σχετικά με σχέδια για την κατασκευή του δεύτερου και του τρίτου πυρηνικού σταθμού της, δήλωσε ο τούρκος υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους προχθές, Δευτέρα, στη διάρκεια επίσκεψής του στη νοτιοανατολική Τουρκία, ο Μπαϊρακτάρ δήλωσε πως η Τουρκία θέλει «να βάλει ένα όνομα» φέτος στα προγράμματα για τους επιπλέον σταθμούς που σχεδιάζει.

«Η Ρωσία, η Νότια Κορέα και η Κίνα ενδιαφέρονται για το δεύτερο και τον τρίτο πυρηνικό σταθμό. Όμως επιπλέον αυτών, υπάρχουν επίσης άλλες χώρες και εταιρείες με τις οποίες διαπραγματευόμαστε», δήλωσε.

«Μία απ' αυτές είναι, για παράδειγμα, ο Καναδάς. Η εταιρεία Candu», πρόσθεσε.

Η Candu δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Η Rosatom, η κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας της Ρωσίας, κατασκευάζει τον πρώτο πυρηνικό σταθμό παραγωγής ενέργειας της Τουρκίας στο Ακούγιου, στη επαρχία της Μερσίνας στα παράλια της Μεσογείου, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων που είχε συναφθεί το 2010.

Η Τουρκία σχεδιάζει να κατασκευάσει ένα δεύτερο πυρηνικό σταθμό στην επαρχία της Σινώπης στη Μαύρη Θάλασσα και ένα τρίτο πυρηνικό σταθμό στη βορειοδυτική περιφέρεια της Ανατολικής Θράκης.

