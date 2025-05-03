Απόπειρα κλοπής ενός πανάκριβου πολυτελούς ρολογιού που ανήκει σε μέλος της βασιλικής οικογένειας του Κατάρ, έγινε σήμερα στις Κάννες.

Après l’arrestation de 7 individus sur une tentative de vol d’une montre à 600 000 euros hier à Cannes, immersion au sein du dispositif Police Municipale et Police Nationale pour lutter contre le fléau des vols à voir sur @CNEWS pic.twitter.com/M5KrK2NVfl — frank triviaux (@FTX06) May 3, 2025

Η απόπειρα κλοπής συνέβη στην Κρουαζέτ, τη διάσημη παραθαλάσσια λεωφόρ της πόλης στη Γαλλική Ριβιέρα, 10 ημέρες πριν από την έναρξη του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών.

Ένας άνδρας συνελήφθη λίγο πριν κλέψει το ρολόι αξίας 600.000 ευρώ, και τέσσερις ύποπτοι συνεργοί του συνελήφθησαν λίγα λεπτά αργότερα, καθώς τράπηκαν σε φυγή.

Οι ύποπτοι είναι όλοι Ιταλοί υπήκοοι, με καταγωγή από τη Νάπολη, ανέφερε η αστυνομία.

Αργότερα το απόγευμα, δύο άλλοι Ναπολιτάνοι, μέλη μιας άλλης ομάδας, συνελήφθησαν επίσης κατά την άφιξή τους στις Κάννες και τέθηκαν υπό κράτηση πριν μπορέσουν να ξεκινήσουν τον εντοπισμό των στόχων τους, ανέφερε η ίδια πηγή.

«Συνολικά, έχουμε συλλάβει 12 κλέφτες ρολογιών από την 1η Απριλίου», τόνισε ο αστυνομικός διευθυντής Καννών, Κριστόφ Αζέ, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το σύστημα επιτήρησης που έχει εγκαταστήσει η δημοτική αστυνομία, με κάμερες, θα «ενισχυθεί» περαιτέρω για το καλοκαίρι, μια περίοδο υψηλής τουριστικής κίνησης, τόνισε.

Στην περίπτωση του Καταριανού υπηκόου, οι αστυνομικοί είχαν και τη βοήθεια από την ιδιωτική υπηρεσία ασφαλείας του.

Την προηγούμενη μέρα, παρά την εφαρμογή του ίδιου συστήματος, η αστυνομία δεν μπόρεσε να αποτρέψει την κλοπή ενός ρολογιού αξίας 25.000 ευρώ.

«Ορισμένες φορές είναι θέμα δευτερολέπτων και δυστυχώς, δεν μπορέσαμε να σταματήσουμε τη μοτοσικλέτα των δραστών λόγω των συνθηκών κυκλοφορίας», δήλωσε ο Αζέ.

«Αυτοί οι εγκληματίες ανήκουν σε ομάδες υψηλής εξειδίκευσης που δραστηριοποιούνται επίσης στο Παρίσι, τη Γενεύη, το Λονδίνο και τη Γερμανία», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

