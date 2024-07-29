Βρετανία: Έξι υποψήφιοι για την ηγεσία του Συντηρητικού κόμματος

Έξι βουλευτές διεκδικούν την ηγεσία των Συντηρητικών, στη θέση του πρώην πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ, μετά την ιστορική ήττα του στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές, ανακοίνωσε σήμερα το κόμμα, αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων.

Το κόμμα, που ηττήθηκε έπειτα από 14 χρόνια στην εξουσία, πρόκειται να αναδείξει στις 2 Νοεμβρίου τον νέο ηγέτη του, ο οποίος θα γίνει αυτόματα επικεφαλής της αντιπολίτευσης και θα βρίσκεται κάθε εβδομάδα αντιμέτωπος στο κοινοβούλιο με τον νέο πρωθυπουργό των Εργατικών, τον Κιρ Στάρμερ.

Η πρώην υπουργός Διεθνούς Εμπορίου Κέμι Μπάντενοχ, την οποία πολλοί θεωρούν φαβορί, ήταν η τελευταία που επισημοποίησε την υποψηφιότητά της. Σε ένα άρθρο γνώμης, η Μπάντενοχ ζήτησε να υπάρξει στροφή προς τις «συντηρητικές αξίες», κατηγορώντας το κόμμα της για «φιλελεύθερες» απόψεις σε κοινωνικά θέματα και για «αριστερή διακυβέρνηση».

Απέναντί της η Μπάντενοχ θα βρει τον πρώην υφυπουργό Μετανάστευσης Ρόμπερτ Τζένρικ και την πρώην υπουργό Εσωτερικών Πρίτι Πατέλ – και οι δύο θεωρούνται προσκείμενοι στη δεξιά πτέρυγα του κόμματος.

Την ηγεσία διεκδικούν επίσης τρεις υποψήφιοι που θεωρούνται «κεντρώοι»: ο πρώην επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας (2022-23) Τζέιμς Κλέβερλι, ο πρώην υφυπουργός Ασφάλειας Τόμ Τάγκεντατ και ο Μελ Στράιντ, που είναι προσκείμενος στον Ρίσι Σούνακ.

Η πρώην υπουργός Εσωτερικών Σουέλα Μπράβερμαν, που προέρχεται από τη δεξιά πτέρυγα του κόμματος και είναι δημοφιλής στην κομματική βάση, δεν έθεσε υποψηφιότητα αφού πιστεύει ότι δεν έχει επαρκή στήριξη από τους Συντηρητικούς βουλευτές. Ισχυρίζεται επίσης ότι το ίδιο της το κόμμα την χαρακτήρισε «τρελή, κακή και επικίνδυνη».

Οι 121 βουλευτές του κόμματος θα ψηφίσουν σε δύο γύρους για να επιλέξουν τους δύο επικρατέστερους υποψηφίους. Τον Οκτώβριο θα γίνει η διαδικτυακή ψηφοφορία μεταξύ των μελών του κόμματος για την ανάδειξη του νέου ηγέτη. Η ψηφοφορία θα ολοκληρωθεί στις 31 Οκτωβρίου και ο νικητής θα ανακοινωθεί στις 2 Νοεμβρίου. Μέχρι τότε, αρχηγός του κόμματος παραμένει ο Ρίσι Σούνακ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

