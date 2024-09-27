Οι δημοτικές αρχές του Μιλάνου ανακοίνωσαν σήμερα ότι αποφάσισαν κατόπιν ψηφοφορίας να προσφύγουν στη δικαιοσύνη κατά της απόφασης, που έλαβε τον Ιούλιο η κυβέρνηση, να δώσει στο αεροδρόμιο Μαλπένσα του Μιλάνου το όνομα του εκλιπόντος τρεις φορές πρωθυπουργού και μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης Σίλβιο Μπερλουσκόνι.

Η προσφυγή θα κατατεθεί από κοινού με τους άλλους δήμους γύρω από το Μαλπένσα, δήλωσε σήμερα ο δήμαρχος του Μιλάνου Τζουζέπε Σάλα. Τα δημοτικά συμβούλια θα προσφύγουν στο περιφερειακό διοικητικό δικαστήριο της Λομβαρδίας (TAR) πιθανόν την ερχόμενη εβδομάδα.

Το υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε τον Ιούλιο ότι το Αεροδρόμιο Μαλπένσα θα λάβει επισήμως το όνομα του Μπερλουσκόνι, σε μια απόφαση η οποία επικρίθηκε έντονα από τον Σάλα και αριστερά κόμματα που διαμαρτυρήθηκαν λέγοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος απεβίωσε πέρυσι τον Ιούνιο σε ηλικία 86 ετών, δίχαζε και εξακολουθεί να διχάζει.

Πηγή: skai.gr

