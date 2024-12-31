Η Wizz Air ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη ότι υπέγραψε νέα συμφωνία υποστήριξης με την αμυντική και αεροδιαστημική εταιρεία RTX Pratt & Whitney εν μέσω προβλημάτων στους κινητήρες προσθέτοντας ότι αναμένει 40 από τα αεροπλάνα της να παραμείνουν προσγειωμένα μέχρι το οικονομικό έτος 2026.

Η ουγγρική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους είπε ότι η Pratt & Whitney θα παράσχει εμπορική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της επιχειρησιακής βοήθειας και ενός πακέτου αποζημίωσης για άμεσες δαπάνες που σχετίζονται με τα αεροσκάφη που απογειώνονται, μέχρι το τέλος του 2026.

Η Wizz Air με έδρα τη Βουδαπέστη, η οποία πετά με στόλο αποκλειστικά Airbus, χρειάστηκε να αντιμετωπίσει πρόσθετες προκλήσεις αφού η Pratt & Whitney το 2023 είπε ότι περισσότεροι από 1.000 κινητήρες έπρεπε να αφαιρεθούν από τα αεροπλάνα Airbus AIR και να ελεγχθούν για μικροσκοπικές ρωγμές.

Τον Σεπτέμβριο του 2023, η Wizz Air είχε υπολογίσει μια πιθανή μείωση της χωρητικότητας κατά 10% κατά το δεύτερο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2024, λόγω της επιθεώρησης των αεροστρόβιλων της Pratt & Whitney.

Η Wizz Air είπε επίσης ότι αναμένει να επιστρέψει στην ανάπτυξη λαμβάνοντας 50 νέες παραδόσεις Airbus A321NEO και αυξάνοντας τη χωρητικότητα θέσεων κατά περίπου 20% κατά τη διάρκεια του 2026.

Πηγή: skai.gr

