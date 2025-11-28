Το πυροσβεστικό σώμα του Χονγκ Κονγκ ολοκλήρωσε την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς σε συγκρότημα πολυκατοικιών η οποία μαινόταν για σχεδόν τρεις ημέρες και στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 94 ανθρώπους, ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Οι φλόγες «σβήστηκαν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους» στις 10:18 (τοπική ώρα· στις 04:18 ώρα Ελλάδας) και η επιχείρηση κατάσβεσης τερματίστηκε», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος των αρχών της μητρόπολης, επικαλούμενος το πυροσβεστικό σώμα.

Άλλοι 76 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους 11 πυροσβέστες, σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα της αυτόνομης περιοχής της Κίνας.

Σύμφωνα με το BBC σχεδόν 300 άνθρωποι αγνοούνται. Στο μεταξύ, 900 ένοικοι των πολυώροφων κτιρίων έχουν μεταφερθεί σε οκτώ καταφύγια.

Το συγκρότημα πολυκατοικιών εγκαινιάστηκε το 1983 και περιλαμβάνει 1.984 διαμερίσματα, με περισσότερους από 4.600 ενοίκους.

Πάνω από 1.200 άνθρωποι κινητοποιήθηκαν για τις υπηρεσίες διάσωσης, σύμφωνα με τις αρχές του Χονγκ Κονγκ.

Τρεις συλλήψεις

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε μια από τις πολυκατοικίες 30 και πλέον ορόφων προχθές Τετάρτη και εξαπλώθηκε στις άλλες. Αυτή είναι η πιο πολύνεκρη καταστροφή στο Χονγκ Κονγκ εδώ και δεκαετίες.

Η αστυνομία ερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς στο τεράστιο συγκρότημα κατοικιών το οποίο βρισκόταν σε διαδικασία ανακαίνισης και επεσήμανε ότι έχει συλλάβει τρία πρόσωπα μετά τον εντοπισμό εύφλεκτων υλικών τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα η πυρκαγιά «να εξαπλωθεί γρήγορα».

Οι τρεις άνδρες -δύο διευθυντές και ένας σύμβουλος μηχανικός της κατασκευαστικής εταιρείας- συνελήφθησαν ως ύποπτοι για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή.

Η αστυνομία ανέφερε ότι τα κτίρια ήταν καλυμμένα με προστατευτικά φύλλα πλέγματος και πλαστικό που ενδέχεται να μην πληρούν τα πρότυπα πυρασφάλειας. Επίσης, κατά τις έρευνές της στο κτίριο που έμεινε ανέπαφο από την πυρκαγιά ανακάλυψε ότι ορισμένα παράθυρα ήταν σφραγισμένα με αφρώδες υλικό, το οποίο είχε τοποθετηθεί από την κατασκευαστική εταιρεία που εκτελούσε εργασίες ανακαίνισης εδώ και έναν χρόνο.

Τα κτίρια είχαν ανεγερθεί τα χρόνια του 1980 και χρειάζονταν επισκευές. Οι αρχές εκτιμούν ότι τα υλικά αυτά συνέβαλαν στην εξάπλωση της φωτιάς που μετέτρεψε σε θανάσιμη παγίδα τις πολυκατοικίες, μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.

At least four people have died and several others were injured after a major fire broke out at Wang Fuk Court in Tai Po, Hong Kong, today.



The blaze spread quickly along bamboo scaffolding surrounding the residential blocks.pic.twitter.com/82pVeN0FoK — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 26, 2025

