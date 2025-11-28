Κρεμλίνο: Η Ρωσία επιθυμεί την ειρήνη στην Ουκρανία, παρά το ότι ο Πούτιν χαρακτηρίζει τον Ζελένσκι παράνομο

Η Ρωσία επιθυμεί να προχωρήσει προς την ειρήνη στην Ουκρανία, παρά την πεποίθησή της ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν είναι νόμιμος ηγέτης, δήλωσε την Παρασκευή ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο Πούτιν θεωρεί την ουκρανική ηγεσία παράνομη, καθώς η θητεία του Ζελένσκι έχει λήξει. Η Ουκρανία από τη μεριά της δηλώνει ότι δεν μπορεί να διεξαγάγει νέες εκλογές όσο βρίσκεται σε κατάσταση στρατιωτικού νόμου, καθώς υπερασπίζεται το έδαφός της από τη ρωσική εισβολή.

Πηγή: skai.gr

