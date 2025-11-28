Κρεμλίνο: Η Ρωσία επιθυμεί την ειρήνη στην Ουκρανία, παρά το ότι ο Πούτιν χαρακτηρίζει τον Ζελένσκι παράνομο

Η Ρωσία επιθυμεί να προχωρήσει προς την ειρήνη στην Ουκρανία, παρά την πεποίθησή της ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν είναι νόμιμος ηγέτης, δήλωσε την Παρασκευή ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.
Ο Πούτιν θεωρεί την ουκρανική ηγεσία παράνομη, καθώς η θητεία του Ζελένσκι έχει λήξει. Η Ουκρανία από τη μεριά της δηλώνει ότι δεν μπορεί να διεξαγάγει νέες εκλογές όσο βρίσκεται σε κατάσταση στρατιωτικού νόμου, καθώς υπερασπίζεται το έδαφός της από τη ρωσική εισβολή.
- Αγώνας δρόμου για να ενταχθεί το Λονδίνο στο πρόγραμμα SAFE – Εξετάζονται εναλλακτικά μοντέλα πληρωμής
- Κατέρρευσε ο πύργος εκτόξευσης στο Μπαϊκoνούρ της Ρωσίας - Τέρμα οι αποστολές στο διάστημα – Βίντεο
- Σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία - Έφοδος στο γραφείο του στενότερου συμμάχου του Ζελένσκι, Γέρμακ
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.