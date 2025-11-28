Αγώνας δρόμου για να ενταχθεί το Λονδίνο στο πρόγραμμα SAFE – Εξετάζονται εναλλακτικά μοντέλα πληρωμής

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Σε εξέλιξη βρίσκονται πυρετώδεις διαβουλεύσεις μεταξύ Λονδίνου και Βρυξελλών για την αμυντική συνεργασία, με τις δύο πλευρές να αναζητούν την «χρυσή τομή» ώστε το Ηνωμένο Βασίλειο να συμμετάσχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE.

Όπως γράφει το Politico, μετά από εβδομάδες αδιεξόδου λόγω οικονομικών διαφορών, φαίνεται πως βρέθηκε μια εναλλακτική οδός που ίσως ξεκλειδώσει τη συμφωνία πριν εκπνεύσει η κρίσιμη προθεσμία της Κυριακής.

Το βασικό εμπόδιο μέχρι στιγμής ήταν το «εισιτήριο εισόδου». Οι Βρυξέλλες ζητούσαν ένα μεγάλο ποσό για τη συμμετοχή του Λονδίνου, το οποίο κυμαινόταν, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ 2 και 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η βρετανική πλευρά αρνήθηκε κατηγορηματικά να καταβάλει αυτά τα ποσά, αντιπροτείνοντας πολύ χαμηλότερο τίμημα.

Ωστόσο, διπλωματικές πηγές αναφέρουν στο Politico ότι οι διαπραγματευτές εξετάζουν πλέον «εναλλακτικά μοντέλα πληρωμής». Η επικρατέστερη λύση φαίνεται να είναι ένα σύστημα τύπου «pay-as-you-go». Αντί δηλαδή η Βρετανία να πληρώσει ένα τεράστιο ποσό προκαταβολικά, η οικονομική της συνεισφορά θα καθορίζεται αναλογικά, με βάση το τελικό επίπεδο συμμετοχής της στα διάφορα προγράμματα.

Και οι δύο πλευρές επιθυμούν διακαώς μια συμφωνία έως την Κυριακή. Ο λόγος είναι ότι την ίδια μέρα τα κράτη-μέλη της ΕΕ πρέπει να υποβάλουν τα επενδυτικά τους σχέδια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η παρουσία της Βρετανίας «στο τραπέζι» θεωρείται κρίσιμη για τον σωστό σχεδιασμό.

Η ΕΕ θέλει τη Βρετανία εντός του προγράμματος λόγω της ισχυρής αμυντικής της βιομηχανίας, ενώ και το Λονδίνο προσβλέπει σε οφέλη τόσο για τη δική του βιομηχανία όσο και για την εθνική του ασφάλεια.

Πέρα από το οικονομικό, υπάρχει και το ζήτημα του ποσοστού συμμετοχής. Σύμφωνα με τους κανόνες του SAFE, οι τρίτες χώρες (όπως η Βρετανία και ο Καναδάς, που επίσης διαπραγματεύεται) μπορούν να συμμετέχουν μόνο μέχρι το 35% της αξίας ενός οπλικού συστήματος. Το Λονδίνο πιέζει για υψηλότερο ποσοστό.

Παρά τις δυσκολίες, το κλίμα στις Βρυξέλλες έχει βελτιωθεί τις τελευταίες ημέρες, με Ευρωπαίους διπλωμάτες να εμφανίζονται πιο αισιόδοξοι. Βρετανός αξιωματούχος δήλωσε στο Politico ότι «είμαστε στη φάση της ολοκλήρωσης», τονίζοντας την ευελιξία που επιδεικνύει το Λονδίνο.

Εκπρόσωπος της Κομισιόν ξεκαθάρισε πως η Βρετανία, ως χώρα-εταίρος, θα πρέπει να συμβάλει οικονομικά ανάλογα με τα οφέλη που θα αποκομίσει, πέραν των διοικητικών τελών.

Η Κομισιόν έχει διαμηνύσει ότι το πρόγραμμα SAFE μπορεί να προχωρήσει και χωρίς τη Βρετανία. Ωστόσο, ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι απευκταίο και για τις δύο πλευρές. Όπως σχολίασε Ευρωπαίος διπλωμάτης, μια αποτυχία συνεργασίας με το Ηνωμένο Βασίλειο στο πρώτο μεγάλο αμυντικό εγχείρημα θα έστελνε λάθος μήνυμα για το μέλλον της ευρωπαϊκής ασφάλειας και τη δυνατότητα συνεργασίας των δύο πλευρών στη μετά-Brexit εποχή.



Πηγή: skai.gr

