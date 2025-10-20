Στη θάλασσα προσγειώθηκε ένα μεταγωγικό αεροπλάνο της Emirates όταν γλίστρησε από τον διάδρομο προσγείωσης - απογείωσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ και προσγειώθηκε στη θάλασσα νωρίς τη Δευτέρα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο μέλη του προσωπικού εδάφους.

Συγκεκριμένα, η πτήση EK9788 της Emirates έφτασε από το Ντουμπάι περίπου στις 03:50 τοπική ώρα όταν βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης συγκρούστηκε με ένα περιπολικό του αεροδρομίου και κατέληξε στη θάλασσα.

Οι δύο επιβάτες που επέβαιναν στο περιπολικό σκοτώθηκαν, ενώ τα τέσσερα μέλη του πληρώματος που επέβαιναν στο αεροπλάνο επέζησαν από τη συντριβή.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα, καθώς παραμένουν ερωτήματα σχετικά με την πορεία που ακολούθησε το αεροπλάνο κατά την προσγείωση.

Fresh video footage has emerged showing the dramatic moment an Air ACT Boeing 747-481 cargo plane, operating as Emirates SkyCargo flight EK9788 from Dubai, skidded off the northern runway (07L) and plunged into the sea during landing at Hong Kong International Airport…

Οι αξιωματούχοι του αεροδρομίου δήλωσαν ότι έδωσαν τις σωστές οδηγίες στο μεταγωγικό αεροπλάνο και ότι υπάρχουν πινακίδες στον διάδρομο προσγείωσης για την καθοδήγηση των αεροπλάνων.

Ο εκτελεστικός διευθυντής επιχειρήσεων του αεροδρομίου, Στίβεν Γιού, δήλωσε ότι το περιπολικό εκείνη τη στιγμή κινιόταν σε έναν δρόμο έξω από την περίφραξη του διαδρόμου προσγείωσης-απογείωσης «σε ασφαλή απόσταση από τον διάδρομο».

Στη συνέχεια, το αεροπλάνο έστριψε από τον διάδρομο προσγείωσης. Τότε συνετρίβη μέσα από τον φράχτη και συγκρούστηκε με το όχημα το οποίο κατέληξε και αυτό στη θάλασσα σύμφωνα με τον κ. Γιου.

«Κανονικά το αεροπλάνο δεν έπρεπε να είχε κάνει στροφή προς τη θάλασσα», δήλωσε ο κ. Γιου σε συνέντευξη Τύπου λίγες ώρες μετά το περιστατικό, προσθέτοντας ότι το αεροπλάνο δεν εξέπεμψε σήμα κινδύνου κατά την προσγείωση.

Δύτες κατάφεραν να εντοπίσουν τις σορούς των επιβατών του περιπολικού οχήματος στη θάλασσα. Πρόκειται για έναν 30χρονο και έναν 41χρονο οι οποίοι είχαν πολυετή εμπειρία σύμφωνα με αξιωματούχους.

Σε δήλωσή του στο BBC, εκπρόσωπος της Emirates δήλωσε ότι το αεροπλάνο «υπέστη ζημιές κατά την προσγείωση στο Χονγκ Κονγκ», προσθέτοντας: «Το πλήρωμα επιβεβαιώνεται ότι είναι ασφαλές και δεν υπήρχε φορτίο στο αεροσκάφος».

Ανέφερε επίσης ότι το μεταγωγικό αεροσκάφος Boeing 747-481 είχε μισθωθεί πλήρως από την τουρκική αεροπορική εταιρεία Act Airlines και λειτουργούσε από αυτήν.

Τα τέσσερα μέλη του πληρώματος που επέβαιναν στο αεροπλάνο έσπασαν τις πόρτες κινδύνου του αεροσκάφους λίγο μετά τη συντριβή. Εντοπίστηκαν από το προσωπικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας που έφτασε στο σημείο μέσα σε δύο λεπτά και διασώθηκαν.

Οι φωτογραφίες δείχνουν ότι το αεροπλάνο είχε σπάσει στη μέση, με ένα μέρος της ατράκτου να είναι βυθισμένο στο νερό ενώ φέρει και μεγάλες ορατές ρωγμές. Τουλάχιστον μία τσουλήθρα έκτακτης ανάγκης χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία.

Ένας αστυνομικός δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης ότι δεν θα αποκλειστεί το ενδεχόμενο ποινικών ερευνών.

Αξιωματούχος της Αρχής Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων του Χονγκ Κονγκ (AAIA) δήλωσε ότι εξακολουθούν να προσπαθούν να εντοπίσουν τον καταγραφέα δεδομένων πτήσης και τον καταγραφέα συνομιλιών στο πιλοτήριο - γνωστά και ως μαύρα κουτιά - από τη θάλασσα.

Ο επηρεαζόμενος διάδρομος θα παραμείνει κλειστός για το υπόλοιπο της ημέρας, αλλά οι άλλοι δύο διάδρομοι του αεροδρομίου εξακολουθούν να λειτουργούν.

Τουλάχιστον 11 πτήσεις μεταφοράς εμπορευμάτων που αρχικά είχαν προγραμματιστεί να φτάσουν στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ τη Δευτέρα ακυρώθηκαν, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Αρχής Αεροδρομίου.

Πρόκειται για ένα από τα πιο θανατηφόρα αεροπορικά ατυχήματα στο Χονγκ Κονγκ εδώ και χρόνια αφού το διεθνές αεροδρόμιο της πόλης έχει πολύ καλό ιστορικό στην ασφάλεια.

