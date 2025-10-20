Ο κεντροδεξιός εκλεγμένος πρόεδρος Ροδρίγο Πας εξέφρασε την ικανοποίησή του χθες Κυριακή διότι η Βολιβία «σιγά-σιγά θα ξαναβρεί τη θέση της στη διεθνή σκηνή», μετά τη νίκη του στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, που έβαλε και τυπικά τέλος σε μια εικοσαετία κυβερνήσεων της αριστεράς.

«Πρέπει να ανοίξουμε τη Βολιβία στον κόσμο και να της ξαναδώσουμε ρόλο», επέμεινε ο κ. Πας, κληρονόμος πολιτικής δυναστείας ο οποίος πιστώνεται 54,6% των ψήφων βάσει των αποτελεσμάτων με την ενσωμάτωση στο 97,8%, σύμφωνα με το ανώτατο εκλογοδικείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

