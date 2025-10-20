Το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (ΦΔΚ, συντηρητική δεξιά), στην εξουσία στην Ιαπωνία, θα υπογράψει συμφωνία για τον σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού, ανακοίνωσε ο επικεφαλής του κόμματος που θα συμμαχήσει μαζί του, ανοίγοντας τον δρόμο ώστε η Σανάε Τακαΐτσι να γίνει η πρώτη γυναίκα που θα αναλάβει το πρωθυπουργικό αξίωμα.
«Σήμερα θα υπογράψουμε τη συμφωνία για να σχηματίσουμε κυβερνητικό συνασπισμό. Στις 18:00 (τοπική ώρα· 12:00 ώρα Ελλάδας), θα την ολοκληρώσουμε επίσημα», ανέφερε ο Χιροφούμι Γιοσιμούρα, συμπρόεδρος του Κόμματος της Ιαπωνίας για την Καινοτομία (ΚΙΚ), μεταρρυθμιστικής κεντροδεξιάς παράταξης, αντιπολιτευόμενης μέχρι τώρα.
