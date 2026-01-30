Μινεάπολη: Ομοσπονδιακή έρευνα για παραβίαση πολιτικών δικαιωμάτων στη δολοφονία του Άλεξ Πρέτι

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι άνοιξε ομοσπονδιακή έρευνα για πιθανή παραβίαση πολιτικών δικαιωμάτων σχετικά με τον θανάσιμο πυροβολισμό του 37χρονου νοσηλευτή Αλεξ Πρέτι από ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη.

Το FBI αναλαμβάνει πλέον κεντρικό ρόλο στην υπόθεση, γεγονός που σημαίνει ότι η έρευνα διευρύνεται και δεν περιορίζεται μόνο στην αρχική εξέταση της χρήσης βίας από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας. Προς το παρόν, δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες.

Παράλληλα, η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων διεξάγει εσωτερική έρευνα για τους πράκτορες που πυροβόλησαν και σκότωσαν τον Πρέτι.

«Δεν θέλω να υπερβάλλω για το τι συμβαίνει», είπε. «Δεν θέλω να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια τεράστια έρευνα για παραβιάσεις πολιτικών δικαιωμάτων», ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Τοντ Μπλανς.

Ο Μπλανς πρόσθεσε ότι πρόκειται για «μια τυπική έρευνα του FBI» και διευκρίνισε ότι «σε περιπτώσεις όπως αυτή που είδαμε το περασμένο Σάββατο, και στον βαθμό που η έρευνα χρειαστεί τη συμμετοχή δικηγόρων της Διεύθυνσης Πολιτικών Δικαιωμάτων, αυτοί θα εμπλακούν».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.