Οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία καταδίκασαν σήμερα τις "αποσταθεροποιητικές" ενέργειες της Κίνας, κυρίως στην Νότια Σινική Θάλασσα, εκφράζοντας επίσης ανησυχία για την αυξανόμενη συνεργασία της Ρωσίας με το Πεκίνο και τη Βόρεια Κορέα, ενώ παράλληλα ανακοίνωσαν την ενίσχυση των στρατιωτικών και αμυντικών τους δεσμών.

Σύμφωνα με την Ουάσινγκτον και το Τόκιο, η Κίνα φιλοδοξεί να "αναδιαμορφώσει τη διεθνή τάξη προς όφελός της", πράγμα το οποίο αντιπροσωπεύει "την μεγαλύτερη στρατηγική πρόκληση στην περιοχή Ινδικού-Ειρηνικού και πέραν αυτής".

Οι υπουργοί των δύο χωρών "επανέλαβαν τις έντονες αντιρρήσεις τους στις παράνομες θαλάσσιες διεκδικήσεις της Κίνας (...) και στις απειλητικές και προκλητικές ενέργειες στην Νότια Σινική Θάλασσα", σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά την συνάντησή τους στο Τόκιο.

Οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας εξέφρασαν εξάλλου ανησυχία για "την αυξανόμενη και προκλητική στρατηγική στρατιωτική συνεργασία της Ρωσίας" με την Κίνα, αναφερόμενοι σε κοινά στρατιωτικά γυμνάσια των χωρών αυτών κοντά στην Ιαπωνία, και κατήγγειλαν την φερόμενη ως υποστήριξη του Πεκίνου στην πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Σχετικά με τη Βόρεια Κορέα, "καταδίκασαν σθεναρά την εμβάθυνση της συνεργασίας ανάμεσα στη Ρωσία και τη Βόρεια Κορέα", σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα μετά την συνάντηση στο Τόκιο του υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν και Άμυνας Λόιντ Όστιν με τους Ιάπωνες ομολόγους τους Γιόκο Καμικάουα και Μινόρου Κιχάρα.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας ανακοίνωσε επίσης την δημιουργία νέας διοικητικής δομής στην Ιαπωνία.

Το αρχηγείο αυτό, που θα διοικείται από στρατηγό, θα "επιτρέψει να υπάρξει καλύτερη διαλειτουργικότητα και θα ευνοήσει τους κοινούς ελιγμούς" με τις ιαπωνικές δυνάμεις.

Η ανακοίνωση αυτή γίνεται στον απόηχο της επίσκεψης του Ιάπωνα πρωθυπουργού Φούμιο Κισίντα στις ΗΠΑ τον Απρίλιο, κατά την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν χαιρέτισε μια "νέα εποχή" συνεργασίας με την Ιαπωνία, που αποσκοπεί στην καλύτερη αντιμετώπιση της Κίνας και της Βόρειας Κορέας, όπως και της Ρωσίας.

"Βρισκόμαστε σε σημείο ιστορικής καμπής", δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών της Ιαπωνίας Γιόκο Καμικάουα.

Ο Αμερικανός ομόλογός της Μπλίνκεν, ο οποίος έφτασε σήμερα το πρωί στο Τόκιο, θα συνεχίσει την μαραθώνια περιοδεία του στην Ασία, η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση των συμμαχιών και των συμπράξεων των ΗΠΑ στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.