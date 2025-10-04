Ο επικεφαλής της λιβανέζικης οργάνωσης Χεζμπολάχ εκτίμησε σήμερα ότι το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας «βρίθει κινδύνων» και κατηγόρησε το Ισραήλ ότι θέλει να το χρησιμοποιήσει για να επιτύχει άλλους σκοπούς.

«Στην πραγματικότητα, αυτό το σχέδιο είναι γεμάτο από κινδύνους» είπε ο Ναΐμ Κάσεμ, ο αρχηγός του φιλοϊρανικού κινήματος, συμμάχου της παλαιστινιακής Χαμάς, η άνευ προηγουμένου επίθεση της οποίας στο ισραηλινό έδαφος, στις 7 Οκτωβρίου 2023, στάθηκε αφορμή για τον πόλεμο στη Γάζα.

«Αυτό είναι το σχέδιο του Ισραήλ που επιδιώκει να το επιτύχει δια της πολιτικής οδού, αφού απέτυχε στρατιωτικά, με την επίθεση, τη γενοκτονία και τον λιμό» υποστήριξε, σε μια ομιλία του για τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τον θάνατο δύο διοικητών της Χεζμπολάχ στον πόλεμο της οργάνωσης με το Ισραήλ, πριν από έναν χρόνο.

Ο Κάσεμ υποστήριξε ότι το Ισραήλ σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ως πρόσχημα για να θέσει υπό τον έλεγχό του τα παλαιστινιακά εδάφη.

Την Παρασκευή, η Χαμάς δήλωσε ότι είναι έτοιμη για διαπραγματεύσεις με σκοπό την απελευθέρωση των ομήρων που απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου 2023 και τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, με βάση το σχέδιο του Τραμπ. Ο Κάσεμ διαβεβαίωσε ότι η Χεζμπολάχ «δεν αναμιγνύεται στη συζήτηση των λεπτομερειών» του σχεδίου αφού «σε τελική ανάλυση, επαφίεται στην παλαιστινιακή αντίσταση, στη Χαμάς και όλες τις φράξιες που συζητούν να αποφασίσουν».

Όμως «πρέπει να αντιταχθούμε στο σχέδιο του Μεγάλου Ισραήλ», πρόσθεσε.

Η έκφραση «Μεγάλο Ισραήλ» παραπέμπει στα βιβλικά σύνορα την εποχή του βασιλιά Σολομώντα που περιλάμβαναν τη Δυτική Όχθη αλλά και εδάφη που σήμερα βρίσκονται σε γειτονικές χώρες (Ιορδανία, Λίβανος, Συρία) και τα οποία ονειρεύονται να καταλάβουν οι υπερεθνικιστές Ισραηλινοί. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου προκάλεσε οργή σε πολλές αραβικές χώρες φέτος το καλοκαίρι, όταν είπε σε συνέντευξή του ότι συμφωνεί με αυτό το σχέδιο.

Όταν ξέσπασε ο πόλεμος στη Γάζα, η Χεζμπολάχ άνοιξε μέτωπο εναντίον του Ισραήλ, εκτοξεύοντας ρουκέτες από τον νότιο Λίβανο. Οι εχθροπραξίες εξελίχθηκαν σε ανοιχτό πόλεμο τον Σεπτέμβριο του 2024 αλλά δύο μήνες αργότερα συμφωνήθηκε μια εύθραυστη εκεχειρία.

Η Χεζμπολάχ βγήκε αποδυναμωμένη από αυτόν τον πόλεμο και πλέον δέχεται έντονες πιέσεις εντός του Λιβάνου αλλά και από το εξωτερικό για να καταθέσει τα όπλα της στο κράτος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

