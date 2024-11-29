Ο γενικός εισαγγελέας του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ολλανδίας εξέδωσε σήμερα γνωμοδότηση υπέρ της διατήρησης της απαγόρευσης που επιβλήθηκε στο ολλανδικό κράτος να εξάγει εξαρτήματα μαχητικών αεροσκαφών F-35 στο Ισραήλ, τα οποία χρησιμοποιεί στη Λωρίδα της Γάζας.

Τον Φεβρουάριο, το Εφετείο της Χάγης απεφάνθη υπέρ μιας προσφυγής οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων διατάσσοντας την ολλανδική κυβέρνηση να σταματήσει την εξαγωγή αυτών των εξαρτημάτων, θεωρώντας ότι υπάρχει «σαφής κίνδυνος» αυτά να εμπλέκονται σε παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Μετά την απόφαση αυτή, δικηγόροι του κράτους προσέφυγαν στο Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο πρέπει τώρα να καταλήξει σε μια οριστική απόφαση.

«Η απόφαση του Εφετείου της Χάγης ότι το ολλανδικό κράτος πρέπει να σταματήσει την εξαγωγή εξαρτημάτων F-35 στο Ισραήλ μπορεί να παραμείνει σε ισχύ», δήλωσε ο Πάουλ Βλας, γενικός εισαγγελέας του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ολλανδίας.

Στο σκεπτικό του, ο Βλας τονίζει ότι «βάσει διαφόρων διεθνών κανονισμών στους οποίους είναι συμβαλλόμενο μέρος η Ολλανδία, θα πρέπει να απαγορευτεί η εξαγωγή στρατιωτικού υλικού αν υπάρχει σαφής κίνδυνος» παραβίασης των κανονισμών αυτών, ανέφερε σε δελτίο τύπου το Ανώτατο Δικαστήριο.

Η υπόθεση παραπέμφθηκε στο δικαστήριο από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που υποστηρίζουν ότι το στρατιωτικό υλικό συμβάλλει στις παραβιάσεις του νόμου από το Ισραήλ στον πόλεμο του εναντίον της Χαμάς.

Το Επαρχιακό Δικαστήριο της Χάγης έκρινε τον Δεκέμβριο του 2023 ότι η παροχή εξαρτημάτων ήταν πάνω από όλα μια πολιτική απόφαση στην οποία οι δικαστές δεν έπρεπε να παρέμβουν.

Αλλά αυτή η απόφαση στη συνέχεια ανατράπηκε από το Εφετείο τον Φεβρουάριο.

Αν και το Ανώτατο Δικαστήριο δεν είναι υποχρεωμένο να ακολουθήσει αυτή τη γνωμοδότηση, αυτή λαμβάνεται συχνά σοβαρά υπόψη και θα μπορούσε να αποτελέσει βαρόμετρο.

«Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εκδώσει απόφαση το συντομότερο δυνατό», ανακοίνωσε το Δικαστήριο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

