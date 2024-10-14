Διακόσιοι ενενήντα έξι μετανάστες και πρόσφυγες έφτασαν στο νησί της Λαμπεντούζα την περασμένη νύχτα.

Παράλληλα, κατά την χθεσινή ημέρα, οι αφίξεις, στο μικρό αυτό νησί νότια της Σικελίας, ήταν 487.

Μέρος των μεταναστών και προσφύγων εντοπίσθηκε και διασώθηκε από ταχύπλοα της Frontex, της Ιταλικής Οικονομικής Αστυνομίας και της Ακτοφυλακής.

Το ιταλικό ανθρωπιστικό πλοίο Mare Ionio, επίσης, διέσωσε άλλους 58 ανθρώπους, οι οποίοι επέβαιναν σε πλοιάριο το οποίο έπλεε ακυβέρνητο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες των διασωθέντων, τα περισσότερα πλεούμενα είχαν ξεκινήσει το ταξίδι τους από το Σφαξ της Τυνησίας και από την Ζουάρα και την Σαμπράτα της Λιβύης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

