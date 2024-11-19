Πώς και γιατί η Χεζμπολάχ κατάφερε να χτυπήσει τη Ραμάτ Γκαν στο Ισραήλ το βράδυ της Δευτέρας;

Και γιατί ενώ οι IDF είπαν πρώτα ότι κατέρριψαν τον βαλλιστικό πύραυλο της Χεζμπολάχ, η αστυνομία τους αντέκρουσε και αργότερα ο στρατός έστειλε τροποποιημένο μήνυμα που έδειξε ότι τόσο οι IDF όσο και η αστυνομία είχαν δίκιο;

Λίγο πριν τις 9 το βράδυ της Δευτέρας, η Χεζμπολάχ εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο στην περιοχή του Τελ Αβίβ.

Το Iron Dome δεν είναι γενικά ικανό να καταρρίψει βαλλιστικούς πυραύλους λόγω της ταχύτητάς τους και της διαφορετικής τροχιάς τους από τους φθηνότερους πυραύλους της Χεζμπολάχ.

Εναλλακτικά, τα συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας David's Sling and the Arrow 2 και 3 είναι το καθένα ικανά να καταρρίπτουν διαφορετικά είδη βαλλιστικών πυραύλων, με το David's Sling να επικεντρώνεται σε πυραύλους μεσαίου βεληνεκούς και τα συστήματα Arrow ικανά να καταρρίπτουν πυραύλους μεγαλύτερου βεληνεκούς στην ατμόσφαιρα.

Οι IDF εκτόξευσαν πυραύλους αναχαίτισης για να καταστρέψουν τον βαλλιστικό πύραυλο, χτυπώντας τον σε ύψος περίπου 12 χιλιομέτρων, ψηλά στον ουρανό. Έτσι ο στρατός είχε δίκιο όταν είπε ότι έπληξε τον πύραυλο της Χεζμπολάχ.

Οι IDF χτύπησαν τον πύραυλο

Ωστόσο, είπε επίσης ότι κάποια σκάγια από τον πύραυλο έπεσαν στη συνέχεια στη Ραμάτ Γκαν προκαλώντας κάποια ζημιά. Αυτό δεν ήταν απολύτως σωστό.

Η αστυνομία που βρισκόταν στο σημείο είδε ότι μεγάλο μέρος του βαλλιστικού πυραύλου προσγειώθηκε στη Ramat Gan σε ένα λεωφορείο, προκαλώντας έκρηξη και πυρκαγιές και τραυματίζοντας ανθρώπους κοντά, έτσι κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν είχε καταρριφθεί. Είχε, επομένως, εν μέρει δίκιο. Αυτό που συνέβη ήταν ότι ο ισραηλινός αναχαιτιστικός πύραυλος έπληξε τον βαλλιστικό πύραυλο, αλλά για λόγους που εξετάζονται, δεν προκάλεσε έκρηξη όπως είχε σχεδιαστεί.

Αντίθετα, ένα μικρό μέρος του βλήματος εξερράγη, αλλά ένα μεγαλύτερο μέρος απλώς αποκόπηκε από το υπόλοιπο, με αποτέλεσμα να πέσει σχετικά ευθεία προς τα κάτω με μεγάλη ταχύτητα από το σημείο κατάρριψης των 12 χιλιομέτρων.

Το γεγονός ότι τόσο μεγάλο μέρος του βλήματος παρέμενε ολόκληρο ήταν μέρος του γιατί η ζημιά ήταν πολύ μεγαλύτερη από το συνηθισμένο και μεγαλύτερη από ό,τι θα ήταν αν αυτό που είχε πέσει από τον ουρανό ήταν «απλώς» μικρότερα κομμάτια θραυσμάτων.

Στην άλλη όψη του νομίσματος, επειδή ο βαλλιστικός πύραυλος κόπηκε στη μέση, δεν είχε επίσης την πλήρη καταστροφική επίδραση που θα είχε αν δεν είχε καταρριφθεί καθόλου.

Συνολικά, οι IDF θα ήθελαν να παρουσιάσουν αυτό το περιστατικό σε γενικές γραμμές ως επιτυχία επειδή ο πύραυλος χτυπήθηκε.

Αλλά καθώς περισσότεροι άνθρωποι σκοτώνονται ή τραυματίζονται και αυτό συμβαίνει όλο και πιο βαθιά μέσα στα σύνορα της χώρας, εντείνονται τα ερωτήματα σχετικά με το για πόσο καιρό και πόσο ικανοποιητικά μπορούν να προστατεύουν το κοινό τα συστήματα αεράμυνας.

Πηγή: skai.gr

