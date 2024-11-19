Η Rep. Nancy Mace (RS.C.) πυροδότησε καταιγίδα αντιδράσεων στο Καπιτώλιο με νομοσχέδιο που στόχο έχει να αποτρέψει τη Sarah McBride, που σύντομα θα γίνει το πρώτο τρανς μέλος του Κογκρέσου, από την πρόσβαση στις γυναικείες τουαλέτες στο Καπιτώλιο.

Το μέτρο δεν απορρίπτεται αμέσως από την ηγεσία των Ρεπουμπλικανών, με τον Πρόεδρο της Βουλής Μάικ Τζόνσον (R-La.) να δηλώνει στο Axios, «Θα μιλήσουμε γι' αυτό. Εργαζόμαστε για το θέμα».

Ο ηγέτης της μειονότητας της Βουλής των Αντιπροσώπων Hakeem Jeffries (DN.Y.), ερωτώμενος για το νομοσχέδιο, είπε στο Axios: «Δεν το έχω δει».

Ωστόσο, άλλοι Δημοκρατικοί εξέφρασαν οργή για την προσπάθεια: «Η σκληρότητα είναι το ζητούμενο», εξοργίστηκε η εκπρόσωπος Becca Balint (D-Vt.), συμπρόεδρος του Caucus για την Ισότητα.

Η Rep. Nancy Mace είπε στους δημοσιογράφους το βράδυ της Δευτέρας: «Η Sarah McBride δεν έχει λόγο σε αυτό. Αν είσαι βιολογικός άντρας, δεν πρέπει να είσαι σε γυναικείες τουαλέτες.»

Το ψήφισμα δύο σελίδων της Mace, το οποίο αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το Fox News, απαγορεύει στα μέλη του Οίκου και στους υπαλλήλους να «χρησιμοποιούν διαφορετικές εγκαταστάσεις από αυτές που αντιστοιχούν στο βιολογικό τους φύλο».

Το μέτρο περιλαμβάνει τις τουαλέτες στα γραφεία του Καπιτωλίου και του Οίκου, εναποθέτοντας στον λοχία της Βουλής την επιβολή της απαγόρευσης.

Η Rep. Nancy Mace είπε στους δημοσιογράφους το βράδυ της Δευτέρας: «Η Sarah McBride δεν έχει λόγο σε αυτό. Αν είσαι βιολογικός άντρας, δεν πρέπει να είσαι σε γυναικείες τουαλέτες.»

Είπε η Rep. Alexandria Ocasio-Cortez (DN.Y.): «Αυτό δεν είναι απλώς φανατισμός, είναι καθαρός εκφοβισμός.»

Η άλλη πλευρά: «Αυτή είναι μια κραυγαλέα προσπάθεια ακροδεξιών εξτρεμιστών να αποσπάσουν την προσοχή από το γεγονός ότι δεν έχουν πραγματικές λύσεις σε αυτό που αντιμετωπίζουν οι Αμερικανοί», δήλωσε ο ΜακΜπράιντ (D-Del.).

«Θα πρέπει να επικεντρωθούμε στη μείωση του κόστους στέγασης, υγειονομικής περίθαλψης και παιδικής φροντίδας και όχι στην κατασκευή πολιτισμικών πολέμων», πρόσθεσε.

Είπε η Rep. Alexandria Ocasio-Cortez (DN.Y.): «Αυτό δεν είναι απλώς φανατισμός, είναι καθαρός εκφοβισμός.»

«Αυτό θα θέλαμε να κάνει ο λοχίας όταν είχαμε τη φρικτή επίθεση με όπλα στο Καπιτώλιο;» αναφώνησε η Μπέκα Μπάλιντ.

Παρά την αποδοκιμασία του Jeffries, ο κορυφαίος Δημοκρατικός του στην Επιτροπή Διοίκησης της Βουλής, ο βουλευτής Τζο Μορέλ (DN.Y.), τον απώθησε σθεναρά.

«Νομίζω ότι έχουμε πολλά προβλήματα στην Αμερική, δεν νομίζω ότι το να αφιερώνουμε χρόνο ανησυχώντας για τις τουαλέτες αποτελεί σειρά προτεραιότητας εδώ. Νομίζω ότι η Nancy Mace θα πρέπει να επικεντρωθεί σε άλλα πράγματα», είπε ο Μορέλ.

Πρόσθεσε για τη McBride: «Είναι γυναίκα. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το γυναικείο μπάνιο.»

Η Nancy Mace είχε σχεδιάσει να επιβάλει ψηφοφορία για το μέτρο αυτή την εβδομάδα, αλλά αντ' αυτού βρίσκεται σε συζητήσεις με την ηγεσία του GOP της Βουλής για το πώς να προχωρήσει, είπε στο Axios πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Προσπαθεί να συμπεριλάβει το νομοσχέδιο στους κανόνες για το 119ο Συνέδριο ή να το ψηφίσει χωριστά.

Η Nancy Mace είπε στους δημοσιογράφους ότι εάν το νομοσχέδιό της δεν εγκριθεί φέτος, «θα το καταθέσει ξανά την επόμενη συνεδρίαση του Κογκρέσου».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.