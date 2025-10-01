Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απονέμει τα βραβεία του 2025 για τα έργα του Μπάουχαους

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τους 22 νικητές των βραβείων του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους για το 2025. Για πέμπτη συνεχή χρονιά, τα βραβεία του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους επιβραβεύουν έργα και πρωτοβουλίες που ξεχώρισαν και που συνδυάζουν τη βιωσιμότητα, την ένταξη και την αισθητική, δείχνοντας πώς μπορούν να εμπλουτιστούν οι ζωές των ανθρώπων και των κοινοτήτων, συνδυάζοντας τον πολιτισμό και την τεχνολογία, την καινοτομία και τον σχεδιασμό. Επίσης, με ένα ειδικό βραβείο αναγνωρίστηκε και η επείγουσα ανάγκη για οικονομικά πιο προσιτή και βιώσιμη στέγαση. Ανάμεσα στους νικητές ήταν και το έργο Tavros Project, η ανακαίνιση και η ενεργειακή αναβάθμιση μιας εργατικής πολυκατοικίας στον Ταύρο της Αθήνας.

Επιπλέον, για πρώτη φορά φέτος, απονεμήθηκε σε 20 μικρούς δήμους το βραβείο για την ενίσχυση των μικρών δήμων, μεταξύ των οποίων και η τοπική κοινότητα Αγνάντων για το έργο της αποκατάστασης του παλαιού δημοτικού σχολείου Φράστων. Το συγκεκριμένο βραβείο αναδεικνύει τον ρόλο που παίζουν οι κοινότητες αυτές στη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου, συμπεριληπτικού και όμορφου μέλλοντος. Η νέα αυτή πρωτοβουλία υποστηρίζεται από ένα πιλοτικό σχέδιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τα βραβεία απονεμήθηκαν σε τελετή στις 30 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της οποίας η Επιτροπή προκήρυξε επίσης έναν σπουδαστικό διαγωνισμό για τον σχεδιασμό του επίσημου τροπαίου των βραβείων του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους για το 2026, καλώντας νέους ταλαντούχους ανθρώπους να προτείνουν ένα αντικείμενο που να συμβολίζει τη βιωσιμότητα, την ομορφιά και τη συνύπαρξη. Οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους έως τις 31 Ιανουαρίου 2026.

Η Πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε σχετικά: «Κάθε χρόνο εντυπωσιάζομαι από τη δημιουργικότητα σ’ αυτόν τον διαγωνισμό. Και χαίρομαι ιδιαίτερα με το φετινό ειδικό βραβείο για τη στέγαση. Θα μας βοηθήσει να σκεφτούμε λύσεις για τη στεγαστική κρίση με νέο μυαλό, ενώ είναι και πηγή έμπνευσης για τις εργασίες μας σχετικά με το ευρωπαϊκό σχέδιο στέγασης. Σκοπός μας είναι να κάνουμε τη στέγαση πιο προσιτή, πιο βιώσιμη και πιο ποιοτική. Αυτοί είναι οι στόχοι και του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους. Το σπίτι δεν είναι μόνο τοίχοι και μια στέγη. Σπίτι είναι η αίσθηση ότι είσαι ασφαλής και ότι ανήκεις σε ένα τόπο.»

Νίκος Ανδρίτσος

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.