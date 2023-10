Συνάντηση και χειραψία Πούτιν - Όρμπαν: Η πρώτη ανάμεσα στον Ρώσο πρόεδρο και σε ηγέτη της ΕΕ μετά την εισβολή στην Ουκρανία - Δείτε βίντεο

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έδωσε τα χέρια με τον Ούγγρο Πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν στην Κίνα σήμερα. Πρόκειται για την πρώτη χειραψία μεταξύ του Ρώσου προέδρου και ενός ηγέτη της ΕΕ από τότε που η Μόσχα ξεκίνησε την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο Όρμπαν είπε στον Πούτιν ότι «η Ουγγαρία δεν επιδίωξε ποτέ να αντιπαρατεθεί με τη Ρωσία. Αντίθετα, ισχύει το αντίθετο: η Ουγγαρία ανέκαθεν επιδίωκε τον στόχο της δημιουργίας και επέκτασης της καλύτερης επικοινωνίας».

Putin met with Hungary's pro-Russian Prime Minister Viktor Orban in Beijing



