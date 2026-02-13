Η υπηρεσία κατασκοπείας της Νότιας Κορέας επιβεβαίωσε σε βουλευτές ότι η έφηβη κόρη του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν (Kim Jong Un), προορίζεται ως η μελλοντική ηγέτιδα της χώρας, καθώς εκείνος επιδιώκει να επεκτείνει τη δυναστεία της οικογένειάς του σε μία τέταρτη γενιά.

Η εκτίμηση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών έρχεται τη στιγμή που η Βόρεια Κορέα ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει το μεγαλύτερο πολιτικό της συνέδριο αργότερα μέσα στον μήνα, όπου ο Κιμ αναμένεται να παρουσιάσει τους βασικούς πολιτικούς του στόχους για τα επόμενα πέντε χρόνια και να λάβει μέτρα για την περαιτέρω ενίσχυση του αυταρχικού του ελέγχου.

Σε κλειστή ενημέρωση, αξιωματούχοι της υπηρεσίας ανέφεραν ότι παρακολουθούν στενά εάν η κόρη του Κιμ - που πιστεύεται ότι ονομάζεται Κιμ Τζου Ε (Kim Ju Ae) και είναι περίπου 13 ετών - θα εμφανιστεί μαζί του μπροστά σε χιλιάδες συνέδρους στο επερχόμενο συνέδριο του Κόμματος των Εργατών, σύμφωνα με τον βουλευτή Λι Σεόνγκ Κγουέν, ο οποίος παρευρέθηκε στην ενημέρωση.

Εμφανιζόμενη για πρώτη φορά δημόσια σε δοκιμή πυραύλου μεγάλου βεληνεκούς τον Νοέμβριο του 2022, η ΚιμΤζου Ε έχει έκτοτε συνοδεύσει τον πατέρα της σε ολοένα και περισσότερες εκδηλώσεις, όπως δοκιμές όπλων, στρατιωτικές παρελάσεις και εγκαινιάσεις εργοστασίων. Ταξίδεψε μαζί του στο Πεκίνο τον περασμένο Σεπτέμβριο για τη σύνοδο με τον Κινέζο ηγέτη, Xi Jinping, στο περιθώριο εκδήλωσης για τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η εικασία για το πολιτικό της μέλλον εντάθηκε τον περασμένο μήνα, όταν συνόδευσε τους γονείς της σε πρωτοχρονιάτικη επίσκεψη στο Μαυσωλείο Κουμσουσάν του Ήλιου στην Πιονγκγιάνγκ, έναν ιερό οικογενειακό χώρο όπου εκτίθενται τα ταριχευμένα σώματα του παππού και του προπάππου της, των ηγετών πρώτης και δεύτερης γενιάς της χώρας. Ορισμένοι ειδικοί θεώρησαν την επίσκεψη ως την πιο σαφή ένδειξη μέχρι σήμερα ότι προορίζεται να διαδεχθεί τον 42χρονο πατέρα της.

Παρά την αυξημένη παρουσία της στα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας, λίγα είναι γνωστά για εκείνη. Τα κρατικά μέσα δεν έχουν ποτέ δημοσιεύσει το όνομά της, αναφερόμενα σε αυτήν μόνο ως «σεβαστό» ή «πολυαγαπημένο» παιδί του Κιμ Γιονγκ Ουν. Η πεποίθηση ότι ονομάζεται Κιμ Τζου Ε βασίζεται σε αναφορά του πρώην αστέρα του NBA, Dennis Rodman, ο οποίος είχε δει τη βρέφος κόρη του Κιμ κατά τη διάρκεια ταξιδιού στην Πιονγκγιάνγκ το 2013. Νοτιοκορεάτες αξιωματούχοι πληροφοριών πιστεύουν ότι γεννήθηκε εκείνη τη χρονιά.

Η Βόρεια Κορέα προετοιμάζεται να πραγματοποιήσει μεγάλο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος αργότερα μέσα στον μήνα και μένει να φανεί εάν η συνάντηση θα προσφέρει κάποια ένδειξη ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει πράγματι εδραιώσει την Κιμ Τζου Ε ως διάδοχό του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.