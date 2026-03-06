Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στην Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, ότι το Ιράν ευθύνεται για την επέκταση της σύγκρουσης στην περιοχή «στοχοποιώντας συμμαχικές χώρες που διαφορετικά θα ήθελαν να μείνουν έξω από αυτήν».

Οι επιθέσεις του Ιράν «ενισχύουν την ενότητα της αντίστασης εναντίον του», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Πιτ Χεγκσεθ τόνισε επίσης μεταξύ άλλων ότι ο Πρόεδρος Τραμπ «δίνει την ευκαιρία σε όσους θέλουν ένα ελεύθερο Ιράν, να εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία».

Διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ «διαθέτουν τα αμυντικά και επιθετικά όπλα για να συνεχίσουν αυτόν τον πόλεμο για όσο χρειαστεί».

Ο διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών Μπραντ Κούπερ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «μάχονται για να κερδίσουν», αλλά σημείωσε ότι ο πόλεμος «θα πάρει κάποιο χρόνο».

Οι εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων και οι επιθέσεις μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων από το Ιράν συνεχίζουν να παρουσιάζουν έντονα πτωτική τάση, διαβεβαίωσε ακόμη ο αξιωματικός.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ τόνισε την Πέμπτη ότι «δεν υπάρχει έλλειψη αμερικανικής θέλησης» στον αγώνα κατά του Ιράν και ότι οι ΗΠΑ θα θυμούνται τους έξι πεσόντες Αμερικανούς στρατιωτικούς οι οποίοι αφιέρωσαν τη ζωή τους στον αγώνα.

«Το Ιράν ελπίζει ότι δεν μπορούμε να το αντέξουμε αυτό, κάτι που αποτελεί έναν πολύ λάθος υπολογισμό για τους IRGC στο Ιράν», δήλωσε σε δημοσιογράφους την Πέμπτη κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM).

«Βλέπετε, δεν υπάρχει έλλειψη αμερικανικής θέλησης εδώ. Θυμόμαστε και τιμούμε τους πεσόντες μας, αυτούς τους έξι που σύντομα θα καλωσορίσουμε στο Ντόβερ, οι οποίοι έδωσαν τα πάντα για τη χώρα τους και αυτή την αποστολή. Τους θυμόμαστε. Αλλά τους θυμόμαστε αφιερώνοντας τους εαυτούς μας ακόμη πιο ένθερμα σε αυτή την αποστολή».

Ο αμερικανικός στρατός ταυτοποίησε τα έξι μέλη των ενόπλων δυνάμεων που σκοτώθηκαν σε επιδρομή με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο Κουβέιτ την Κυριακή, ως στρατιώτες που είχαν τοποθετηθεί σε μονάδα υποστήριξης των Εφέδρων του Στρατού από την Αϊόβα.

LIVE: @SecWar and @CENTCOM commander, Adm. Brad Cooper, conduct a press conference at U.S. Central Command in Tampa, Fla. https://t.co/f0KGGCvMQY — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) March 5, 2026

Το Ιράν οδηγεί και άλλες χώρες στην «αμερικανική τροχιά»

Ο υπουργός Άμυνας είπε επίσης ότι το Ιράν ευθύνεται για την επέκταση της σύγκρουσης στην περιοχή «στοχοποιώντας συμμαχικές χώρες που διαφορετικά θα ήθελαν να μείνουν έξω από αυτήν».

«Τους έχουν φέρει στην πραγματικότητα στην αμερικανική τροχιά», δήλωσε ο Χέγκεθ.

Είπε ότι χώρες όπως το Κατάρ, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ έχουν έκτοτε υπερασπιστεί τις ΗΠΑ, οι οποίες «ενισχύουν την ενότητα της αντίστασης προκειμένου να επικεντρωθούν ακριβώς εκεί που χρειάζεται».

«Στην πραγματικότητα, απλοποιεί με διάφορους τρόπους τι ακριβώς πρέπει να επιτύχουμε και πώς θα το επιτύχουμε», είπε ο Χέγκσεθ.

Και όσον αφορά στους συμμάχους, ο υπουργός Άμυνας δήλωσε επίσης ότι «ήταν ατυχές» που η Βρετανία δεν συνεργάστηκε στην ιρανική σύγκρουση «από την πρώτη μέρα».

«Αλλά τα καταφέραμε. Τα καταφέραμε», είπε.

Ο ιρανικός λαός να «μείνει ήσυχος» μέχρι «να έρθει η ώρα να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία»

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγσεθ επανέλαβε την Πέμπτη ότι ο ιρανικός λαός δεν πρέπει να διαμαρτύρεται εν μέσω της στρατιωτικής εκστρατείας των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, αλλά, όπως είπε, «θα έρθει μια στιγμή» που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ή ο ιρανικός λαός θα αποφασίσουν ότι «ήρθε η ώρα να εκμεταλλευτούν αυτό το πλεονέκτημα» και να εξεγερθούν εναντίον της κυβέρνησης.

«Κανείς δεν έχει κάνει περισσότερα από τον Πρόεδρο Τραμπ για να δώσει ξανά την ευκαιρία σε όσους θέλουν ένα ελεύθερο Ιράν, να το κάνουν», δήλωσε ο Χέγκεθ στην έδρα της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ στη Φλόριντα. «Τελικά, είναι κοινή λογική, μην βγαίνετε έξω και διαμαρτύρεστε ενώ πέφτουν βόμβες μέσα στην Τεχεράνη και αλλού. Θα έρθει η κατάλληλη στιγμή να εκμεταλλευτείτε αυτό το πλεονέκτημα».

«Αλλά υπάρχουν πολλά πράγματα που κάνουμε εμείς, και ο ισραηλινός στρατός, στοχεύοντας εκείνα τα άτομα που στοχεύουν όσους διαμαρτύρονται», πρόσθεσε. «Όσο περισσότερο το κάνετε αυτό, και διαβρώνετε τη θέλησή τους, και διαβρώνετε τις δυνατότητές τους, τόσο περισσότερο δημιουργείτε μια ευκαιρία για τους ανθρώπους να αντισταθούν με τόλμη».

Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, επανέλαβε τις δηλώσεις του Χέγκεθ και του Τραμπ ότι ο ιρανικός λαός πρέπει να παραμείνει στα σπίτια του και «να μην εμπλακεί».

«Υπάρχει μεγάλη αμερικανική και ισραηλινή δυναμικότητα, χτυπάμε πολλούς στόχους, το καλύτερο που έχουν να κάνουν αυτή τη στιγμή είναι απλώς να κρυφτούν», είπε ο Κούπερ.

«Δεν έχουμε έλλειψη πυρομαχικών»

«Τα αποθέματά μας σε αμυντικά και επιθετικά όπλα, μας επιτρέπουν να διατηρήσουμε αυτόν τον πόλεμο για όσο χρειαστεί», είπε. «Μόλις αρχίσαμε να αγωνιζόμαστε και μάλιστα αποφασιστικά», είπε ο υπουργός Άμυνας.

Τα σχόλια του Χέγσεθ έρχονται μετά την ανακοίνωση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι ένα « μεγάλο κύμα» αμερικανικών επιθέσεων δεν έχει ακόμη έρθει.

«Δεν έχουμε καν αρχίσει να τους χτυπάμε δυνατά. Το μεγάλο κύμα δεν έχει καν συμβεί. Το μεγάλο έρχεται σύντομα», είχε δηλώσει στο CNN.

Μπραντ Κούπερ: Οι ΗΠΑ διαθέτουν «νέες δυνατότητες»

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν «ορισμένες νέες δυνατότητες» στον πόλεμο με το Ιράν, δήλωσε ο Ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών από την έδρα της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ δεν χρησιμοποιούν απλώς ακριβά όπλα για να αναχαιτίσουν σχετικά φθηνά, εξήγησε.

«Μερικά χρόνια πριν, θυμάστε ότι πάντα ακούγατε, 'καταρρίπτουμε ένα drone αξίας 50.000 δολαρίων με έναν πύραυλο 2 εκατομμυρίων δολαρίων'. Αυτές τις μέρες, αφιερώνουμε πολύ χρόνο καταρρίπτοντας drone αξίας 100.000 δολαρίων με όπλα αξίας 10.000 δολαρίων», δήλωσε.

Είπε επίσης ότι τα επιθετικά drones LUCAS, ένα σύστημα που ανέπτυξαν οι ΗΠΑ, ήταν «απαραίτητα».

Οι εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων και οι επιθέσεις μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων από το Ιράν συνεχίζουν να παρουσιάζουν έντονα πτωτική τάση, διαβεβαίωσε ακόμη ο αξιωματικός.

Τις τελευταίες 24 ώρες, οι ιρανικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους έχουν μειωθεί κατά 90% και οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά 83%, ενώ οι αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του ιρανικού ναυτικού «έχουν ενταθεί», βυθίζοντας 30 πλοία και χτυπώντας ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που αυτή τη στιγμή φλέγεται, ανέφερε επίσης ο διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ.

«Οι συνδυασμένες κοινές δυνάμεις μας έχουν καταστρέψει αδυσώπητα την αεράμυνα του Ιράν τις τελευταίες ημέρες και συνεχίζουν να αναζητούν περισσότερα συστήματα για να καταστρέψουν», δήλωσε ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ. «Οι αεράμυνες μας λειτουργούν κορυφαία. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος».

Ο Κούπερ είπε επίσης ότι οι ΗΠΑ έπληξαν 200 στόχους βαθιά μέσα στο Ιράν τις τελευταίες 72 ώρες, έριξαν δεκάδες βόμβες σε ιρανικούς εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων και έπληξαν το αντίστοιχο του Ιράν, τη Διαστημική Διοίκηση.

Συνέχισε λέγοντας ότι οι ΗΠΑ «μάχονται για να κερδίσουν», αλλά σημείωσε ότι ο πόλεμος «θα πάρει κάποιο χρόνο».

Δείτε όλες τις εξελίξεις ΕΔΩ.

