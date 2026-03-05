Βηρυτός: Νέες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε υποδομές της Χεζμπολάχ

Νέες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε υποδομές της Χεζμπολάχ στην περιοχή της Ντάχια στη Βηρυτό.

Όπως αποτυπώνεται σε σχετικό βίντεο που εξασφάλισε ο ΣΚΑΪ, παράλληλα στο Τελ- Αβίβ γινόταν επίθεση με πυρομαχικά διασποράς.

Η κεφαλή του πυραύλου έχει 20 μικρότερα σφαιρίδια με 2,5 κιλά εκρηκτικά το καθένα.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Διαβάστε περισσότερα για τις εξελίξεις γύρω από την κρίση στη Μέση Ανατολή ΕΔΩ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.