Βηρυτός: Νέες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε υποδομές της Χεζμπολάχ

Νέες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε υποδομές της Χεζμπολάχ στην περιοχή της Ντάχια στη Βηρυτό.
Όπως αποτυπώνεται σε σχετικό βίντεο που εξασφάλισε ο ΣΚΑΪ, παράλληλα στο Τελ- Αβίβ γινόταν επίθεση με πυρομαχικά διασποράς.
Η κεφαλή του πυραύλου έχει 20 μικρότερα σφαιρίδια με 2,5 κιλά εκρηκτικά το καθένα.
Διαβάστε περισσότερα για τις εξελίξεις γύρω από την κρίση στη Μέση Ανατολή ΕΔΩ
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.