Ο επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε την Παρασκευή ότι ανυπομονεί να δει τον σύμμαχο του Τραμπ (Trump) και διευθύνοντα σύμβουλο της Paramount Skydance, Ντέιβιντ Έλισον, να αναλαμβάνει το CNN, καθώς επέκρινε την κάλυψη του πολέμου με το Ιράν από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

«Όσο νωρίτερα αναλάβει ο Ντέιβιντ Έλισον αυτό το δίκτυο, τόσο το καλύτερο», δήλωσε ο Χέγκσεθ, πρώην παρουσιαστής του Fox News και βετεράνος πολεμιστής, αναφερόμενος στη συμφωνία ύψους 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Paramount για την εξαγορά της μητρικής εταιρείας του CNN, Warner Bros.

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Τη 14η ημέρα του πολέμου, ο Χέγκσεθ επέκρινε το ρεπορτάζ του CNN σχετικά με τον αντίκτυπο της διακοπής της κυκλοφορίας από το Ιράν μέσω των Στενών του Ορμούζ, ενός κρίσιμου ναυτιλιακού περάσματος, η οποία οδήγησε τις τιμές του πετρελαίου απότομα υψηλότερα και κλόνισε το χρηματιστήριο.

Δημοσκοπήσεις των Reuters/Ipsos έδειξαν μικρή δημόσια υποστήριξη για τον πόλεμο, ο οποίος οι Αμερικανοί φοβούνται ότι θα οδηγήσει τις τιμές της βενζίνης υψηλότερα.

Το Πεντάγωνο έχει περιορίσει την πρόσβαση του τύπου υπό τον Χέγκσεθ, επιβάλλοντας πολιτικές που οδήγησαν περίπου 30 μεγάλους ειδησεογραφικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των Fox, Washington Post και Reuters, να παραδώσουν τα διαπιστευτήριά τους, με τους αξιωματούχους άμυνας να προσκαλούν νέα μέσα ενημέρωσης.

To CNN εμμένει στο ρεπορτάζ του

Την Πέμπτη, το CNN ανέφερε ότι το Πεντάγωνο και το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου υποτίμησαν σημαντικά την προθυμία του Ιράν να κλείσει τα στενά, επικαλούμενο πολλαπλές πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

«Εμμένουμε στο ρεπορτάζ μας», δήλωσε εκπρόσωπος του CNN. Εκπρόσωποι της Paramount δεν έκαναν κανένα σχόλιο.

Ο Ντέιβιντ Έλισον, γιος του δισεκατομμυριούχου Λάρι Έλισον, έχει βαθείς δεσμούς με τη διοίκηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και ηγείται της εξαγοράς της Warner Bros από την Paramount. Ο Έλισον ανέλαβε την Paramount μετά την εξαγορά του τηλεοπτικού δικτύου CBS News το 2025 ως μέρος της συγχώνευσής του με την Skydance Media.

Η κυβέρνηση Τραμπ πρέπει να εγκρίνει τη συμφωνία Paramount-Warner Bros, και ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC) των ΗΠΑ σηματοδότησε αυτόν τον μήνα ότι η υπηρεσία δεν θα την εμποδίσει.

Πηγή: skai.gr

