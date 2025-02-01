Το βράδυ της Παρασκευής, ένα σημείωμα του Υπουργείου Άμυνας ανέφερε ότι τέσσερις μεγάλοι ειδησεογραφικοί οργανισμοί, The New York Times, NBC News, NPR και Politico, θα πρέπει να εκκενώσουν τα γραφεία τους στον διάδρομο των Ανταποκριτών στο Πεντάγωνο, σε μια κίνηση άνευ προηγουμένου, σύμφωνα με το νέο Ετήσιο Πρόγραμμα Εναλλαγής Μέσων για τον Τύπο του Πενταγώνου.

Το συντηρητικό One America News Network πρόκειται να αντικαταστήσει το NBC News, στο Breitbart θα δοθεί ο χώρος του National Public Radio, στη New York Post προσφέρθηκε ο χώρος εργασίας των New York Times και η HuffPost θα αντικαταστήσει το Politico.

Οι αλλαγές πρόκειται να πραγματοποιηθούν στις 14 Φεβρουαρίου στο πλαίσιο του νέου «ετήσιου προγράμματος εναλλαγής μέσων» του Πενταγώνου, σύμφωνα με εσωτερικό σημείωμα που είδε το CNN.

Οι αλλαγές εντάσσονται στον σχεδιασμό της ομάδας επικοινωνίας του Τραμπ να συμπεριλάβουν πιο μικρά, αλλά και συντηρητικά μέσα ενημέρωσης που πρόσκεινται στη νέα κυβέρνηση, παραγκωνίζοντας πιο δημοφιλείς, πιο mainstream ειδησεογραφικούς οργανισμούς.

Όπως σημειώνει σε δημοσίευμά του το Axios, o Πρόεδρος Τραμπ είχε υποσχεθεί εδώ και καιρό να εκδιώξει και να τιμωρήσει όσους η κυβέρνησή του θεωρούσε πολιτικούς εχθρούς ή επικριτές. Η κυβέρνησή του, ωστόσο, το κάνει πιο γρήγορα και ευρύτερα από ό,τι περίμεναν πολλοί στην Ουάσιγκτον.

Το NBC News ανέφερε σε δήλωση, «Είμαστε απογοητευμένοι από την απόφαση να μας απαγορεύσουν την πρόσβαση σε ένα θάλαμο εκπομπής στο Πεντάγωνο που χρησιμοποιούσαμε για πολλές δεκαετίες. Παρά τα σημαντικά εμπόδια που παρουσιάζει αυτό στην ικανότητά μας να συλλέγουμε και να αναφέρουμε ειδήσεις για το εθνικό δημόσιο συμφέρον, θα συνεχίσουμε να μεταδίδουμε με την ίδια ακεραιότητα και αυστηρότητα που πάντα έκανε το NBC News».

Η ανακοίνωση της Παρασκευής είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει αντιδράσεις από μέλη του σώματος Τύπου του Πενταγώνου, σημειώνει το CNN. Ωστόσο, είναι σύμφωνο με τους δεδηλωμένους στόχους της κυβέρνησης Τραμπ να αμφισβητήσει τους μακροχρόνιους κανόνες και να δημιουργήσει χώρο για νέα διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Τζόναθαν Ούλιοτ δήλωσε στο εσωτερικό σημείωμα προς την Ένωση Τύπου του Πενταγώνου ότι οι αλλαγές ισχύουν για μεμονωμένους χώρους γραφείων στον «Διάδρομο Ανταποκριτών» στο Υπουργείο Άμυνας , μια πρακτική και συμβολική κίνηση.

Το πρόγραμμα εκ περιτροπής κάθε χρόνο θα «διευρύνει την πρόσβαση στον περιορισμένο χώρο του Διαδρόμου Ανταποκριτών σε μέσα ενημέρωσης που δεν απολάμβαναν προηγουμένως το προνόμιο και τη δημοσιογραφική αξία της εργασίας από τα γραφεία στο Πεντάγωνο», ανέφερε ο Ούλιοτ.

Η Ένωση Τύπου του Πενταγώνου, η οποία εκπροσωπεί δημοσιογράφους που καλύπτουν το Υπουργείο Άμυνας, δήλωσε ότι «ανησυχεί πολύ από αυτή την άνευ προηγουμένου κίνηση του υπουργείου Άμυνας να διαχωρίσει τα άκρως επαγγελματικά μέσα ενημέρωσης».

Πηγή: skai.gr

