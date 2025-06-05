Σι Τζινπίνγκ για επικοινωνία με Τραμπ: Οι ΗΠΑ να αποσύρουν τα «σκληρά μέτρα» κατά του Πεκίνου

Στις πρώτες δηλώσεις του μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της Κίνας κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αναθεωρήσουν τη στάσης τους και να αποσύρουν τα «σκληρά μέτρα» που έχουν λάβει κατά του Πεκίνου.

Όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση CCTV, ο Σι Τζινπίνγκ ζήτησε από την Ουάσιγκτον να «ακυρώσει τα αρνητικά μέτρα που έχει λάβει κατά της Κίνας», ενώ τόνισε ότι οι δύο πλευρές πρέπει να «ενισχύσουν τις ανταλλαγές σε διπλωματικό, οικονομικό, εμπορικό, στρατιωτικό και αστυνομικό επίπεδο».

Παράλληλα, ο Κινέζος πρόεδρος ανέφερε ότι πρέπει να ενισχυθεί η συναίνεση και να μειωθούν οι παρεξηγήσεις, με στόχο την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας.

Ο Σι Τζινπίνγκ δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ευπρόσδεκτος να επισκεφθεί ξανά την Κίνα, όπως ανέφερε το επίσημο πρακτορείο Xinhua.

Πηγή: skai.gr

