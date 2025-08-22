«Οι FDI είναι ΝΑΖΙ. Θυμάστε τον χαρακτήρα του Amon Goth στη ''Λίστα του Σίντλερ''; Ένας σαδιστής αξιωματικός των SS, που πυροβολoύσε κρατούμενους από το μπαλκόνι του για διασκέδαση» γράφει ο Ισπανός ηθοποιός, Χαβιέ Μπαρδέμ, σχολιάζοντας βίντεο στο οποίο σύμφωνα με τη σχετική ανάρτηση φαίνεται Ισραηλινός στρατιώτης, με έναν ελεύθερο σκοπευτή να πυροβολεί ένα παιδί από την Παλαιστίνη.

«Ενσάρκωνε την κοινοτοπία του κακού και την ατιμωρησία της σκληρότητας ενός καταπιεστικού στρατιωτικού μηχανισμού. Σήμερα, η ίδια λογική του τρόμου και της απάνθρωπης μεταχείρισης εφαρμόζεται από τις IDF εναντίον του παλαιστινιακού λαού», σημειώνει στην ανάρτησή του στο instagram ο ίδιος.

Σημειώνεται πως το συγκεκριμένο βίντεο είχε προκαλέσει διεθνή κατακραυγή όταν κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2018, σύμφωνα με το The Times of Israel.

Στο βίντεο - προφανώς βιντεοσκοπημένο με τηλεσκόπιο ή κιάλια - ακούγονται στρατιώτες να συζητούν για τον πυροβολισμό, καθώς ο ελεύθερος σκοπευτής στρέφει το τουφέκι του στον στόχο του, ο οποίος βρισκόταν αρκετά μέτρα μακριά από τον φράχτη ασφαλείας των συνόρων της Γάζας.

Ο «ύποπτος» δεν φαίνεται να είναι οπλισμένος. Καθώς ο σκοπευτής πυροβολεί, ένας από τους στρατιώτες που τον παρακολουθεί ξεσπά σε ζητωκραυγές.

Πηγή: skai.gr

