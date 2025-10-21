Επίθεση με drones σημειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή του διεθνούς αεροδρομίου του Χαρτούμ σήμερα το πρωί, μία ημέρα πριν την προγραμματισμένη επαναλειτουργία του για τις εσωτερικές πτήσεις, για πρώτη φορά εδώ και περισσότερα από δύο χρόνια.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο AFP ότι άκουσαν τον ήχο drones να πετούν πάνω από το κέντρο και το νότιο τμήμα του Χαρτούμ, όπως και πολλές εκρήξεις στην περιοχή του αεροδρομίου από τις 04:00 ως τις 06:00 (τοπική ώρα 4:00- 7:00 ώρα Ελλάδας).

Το αεροδρόμιο έκλεισε λίγο μετά την έναρξη, τον Απρίλιο του 2023, του εμφύλιου πολέμου στο Σουδάν μεταξύ του στρατού, που ανέκτησε τον έλεγχο της πρωτεύουσας την άνοιξη, και των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ).

Χθες η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας του Σουδάν είχε επισημάνει ότι το αεροδρόμιο θα επαναλειτουργήσει αύριο Τετάρτη, με τη σταδιακή επανέναρξη των εσωτερικών πτήσεων, έπειτα από την ολοκλήρωση τεχνικών προετοιμασιών.

Αν και η κατάσταση στο Χαρτούμ είναι σχετικά ήρεμη αφότου επανήλθε υπό τον έλεγχο του σουδανικού στρατού, η πόλη παραμένει στόχος επιθέσεων με drones. Οι ΔΤΥ έχουν κατηγορηθεί επανειλημμένα ότι στοχοθετούν στρατιωτικές αλλά και πολιτικές υποδομές.

Εξάλλου άλλος μάρτυρας δήλωσε στο AFP ότι drones έπληξαν το βόρειο τμήμα της Ομντουρμάν, της δίδυμης πόλης του Χαρτούμ, νωρίς σήμερα με στόχο περιοχή που είναι γνωστό ότι βρίσκονται οι μεγαλύτερες στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Σουδάν.

, ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή ζημιές.

Η σημερινή επίθεση είναι η τρίτη που εξαπολύεται με drones εναντίον του Χαρτούμ σε διάστημα μίας εβδομάδας.

Την προηγούμενη εβδομάδα drones στοχοθέτησαν δύο στρατιωτικές βάσεις στο βορειοδυτικό Χαρτούμ στη διάρκεια δύο ημερών, όμως αξιωματικός του στρατού επεσήμανε ότι τα περισσότερα αναχαιτίστηκαν.

Μετά την αντεπίθεση του σουδανικού στρατού και την ανακατάληψη του Χαρτούμ, περισσότεροι από 800.000 άνθρωποι έχουν επιστρέψει στην πρωτεύουσα. Η κυβέρνηση, που συντάσσεται με τον στρατό, έχει ξεκινήσει έκτοτε τεράστια εκστρατεία ανοικοδόμησης και επιστροφής των κυβερνητικών αξιωματούχων από το Πορτ Σουδάν, όπου είχαν καταφύγει.

Τεράστιες περιοχές του Χαρτούμ έχουν μετατραπεί σε ερείπια, με εκατομμύρια ανθρώπους να εξακολουθούν να είναι αντιμέτωποι με συχνές διακοπές στην ηλεκτροδότηση, οι οποίες οφείλονται κυρίως στα drones των ΔΤΥ.

Πλέον οι συγκρούσεις επικεντρώνονται στο δυτικό Σουδάν, όπου οι ΔΤΥ πολιορκούν εδώ και 18 μήνες την ελ Φάσερ, την τελευταία πόλη του Νταρφούρ που δεν βρίσκεται υπό τον έλεγχό τους.

Αν καταφέρουν να καταλάβουν την πόλη, οι παραστρατιωτικοί θα ελέγχουν το σύνολο του Νταρφούρ και μεγάλο μέρος του νότιου Σουδάν, με τον στρατό να έχει υπό την κατοχή του το ανατολικό και το βόρειο τμήμα της χώρας.

Από τον πόλεμο στο Σουδάν έχουν σκοτωθεί δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, έχουν εκτοπιστεί 12 εκατομμύρια και έχει προκληθεί «η χειρότερη ανθρωπιστική κρίση παγκοσμίως», σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

