Οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, και τις γύρω περιοχές, με κατευθυνόμενες βόμβες χθες, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 15 άνθρωποι, δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης Όλεχ Σινεχούμποφ.

Ο Σινεχούμποφ δήλωσε μέσω Telegram ότι από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές σε δύο πολυκατοικίες και στα παράθυρα σε εγκαταστάσεις υποδομής, σε δυο σούπερ μάρκετ, ένα καφέ, 21 κιόσκια και σε ένα εμπορικό κέντρο.

Μεταξύ των τραυματιών περιλαμβάνονται τέσσερις εργαζόμενοι του υπουργείου Εσωτερικών, δήλωσε ο κυβερνήτης.

Η πόλη, που βρίσκεται στην ανατολική Ουκρανία, έχει γίνει τακτικός στόχος ρωσικών αεροπορικών επιθέσεων από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την εισβολή της τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Σινεχούμποφ δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε πενταώροφη πολυκατοικία στη Κιβσαρίβκα, μια μικρή πόλη κοντά στο Κουπιάνσκ, ανατολικά του Χαρκόβου.

Η Ουκρανία ανακοίνωσε επίσης ότι η αντιαεροπορική της άμυνα κατέρριψε κατά τη διάρκεια της νύχτας 50 ρωσικά drones, ιρανικής σχεδίασης, που έφεραν εκρηκτικά, σε εννέα περιφέρειες της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Κιέβου και ότι ένα ρωσικός πύραυλος κρουζ έπληξε την ανατολική περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

