Τη σοβαρότερη μέχρι τώρα κρίση του αντιμετωπίζει ο κυβερνητικός συνασπισμός (SPD, Πράσινοι, FDP) στη Γερμανία, μετά την κατάθεση κειμένου «για την οικονομική ανάκαμψη» και την «εν μέρει θεμελιώδη αναθεώρηση των βασικών πολιτικών αποφάσεων» από τον αρχηγό των Φιλελευθέρων (FDP) και υπουργό Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ, με το οποίο εν πολλοίς ακυρώνονται βασικές θέσεις των κυβερνητικών του εταίρων και τίθεται υπό αμφισβήτηση η συνέχιση της συνεργασίας μαζί τους.

Στο 18σέλιδο έγγραφό του, το οποίο διέρρευσε την περασμένη Παρασκευή στο περιοδικό Stern, ο κ. Λίντνερ επιχειρεί τον απολογισμό της οικονομικής κυβερνητικής πολιτικής και απαιτεί μια «οικονομική ανάκαμψη με εν μέρει θεμελιώδη αναθεώρηση των βασικών πολιτικών αποφάσεων», προκειμένου, όπως εξηγεί, να αποτραπεί η ζημιά που υφίσταται η Γερμανία ως επιχειρηματικό κέντρο. Ο αρχηγός του FDP ζητεί μεταξύ άλλων την οριστική κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για τους υψηλόμισθους, την άμεση διακοπή όλων των νέων ρυθμίσεων στην κλιματική πολιτική και την συνολική αλλαγή πλεύσης, μαζί με την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων. Η κατάσταση καθίσταται δραματικότερη από το γεγονός ότι η κυβέρνηση θα πρέπει έως τις 14 Νοεμβρίου να παρουσιάσει στην Επιτροπή Προϋπολογισμού της Bundestag την πρότασή της για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού για το 2025, αλλά και να καταλήξει σε στρατηγική αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης στη χώρα.

Πρώτη απέρριψε τα αιτήματα του κ. Λίντνερ η αρχηγός του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) Σάσκια Έσκεν, ξεκαθαρίζοντας ότι «τα σημεία που αναφέρονται στο κείμενο δεν μπορούν να εφαρμοστούν από τον κυβερνητικό συνασπισμό» και ομολογώντας ότι «αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κανείς να προβλέψει πότε ακριβώς θα γίνουν οι επόμενες εκλογές». Ο συμπρόεδρός της Λαρς Κλινγκμπάιλ έκανε λόγο για «φιλελεύθερη ιδεολογία» και συμπλήρωσε ότι το SPD δεν θα συμμετάσχει σε πολιτικές του τύπου «εδώ και τώρα οι πλούσιοι να γίνουν πλουσιότεροι», με την εργατική μεσαία τάξη να αμείβεται με χαμηλότερους μισθούς, να εργάζεται περισσότερο και να λαμβάνει χαμηλότερες συντάξεις.

Σε συνέντευξή του στο δεύτερο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ZDF, ο κ. Λίντνερ άφησε ανοιχτό το εάν ο ίδιος θέτει την υιοθέτηση των μέτρων που περιέγραψε ως προϋπόθεση για την παραμονή του κόμματός του στον συνασπισμό και ζήτησε από τον καγκελάριο να σχολιάσει τις προτάσεις του. «Η σημερινή κατάσταση, με συζητήσεις του καγκελαρίου, έγγραφα του κ.(Ρόμπερτ) Χάμπεκ, προτάσεις από εμένα κλπ, μπορώ να υποσχεθώ στους πολίτες ότι θα ξεκαθαρίσει το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο αρχηγός των Φιλελευθέρων.

Όπως αποκάλυψε χθες η BILD, ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς είχε χθες έως μετά τα μεσάνυχτα έκτακτες εμπιστευτικές συναντήσεις, πρώτα με την ηγεσία του SPD και κατόπιν με τον υπουργό Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ. Έως την Τετάρτη, οπότε και θα πραγματοποιηθεί η κρίσιμη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής, έχουν προγραμματιστεί τουλάχιστον τρεις ακόμη συναντήσεις του κ. Σολτς με τον Κρίστιαν Λίντνερ και τον υπουργό Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ (Πράσινοι).

Η κλιμάκωση της αντιπαράθεσης στο εσωτερικό της κυβέρνησης προκάλεσε ανησυχία για το ενδεχόμενο διάλυσης του συνασπισμού και πολλοί ερμήνευσαν το κείμενο του Κρίστιαν Λίντνερ ως «αγωγή διαζυγίου» προς τους εταίρους του ή ακόμη και ως «κήρυξη πολέμου». Κάτι αντίστοιχο είχε καταθέσει το 1982 ο τότε υπουργός Οικονομικών Ότο Λάμπσντορφ, επίσης από το FDP, με πολιτικές οι οποίες δεν μπορούσαν να γίνουν αποδεκτές από τον σοσιαλδημοκράτη καγκελάριο και κυβερνητικό του εταίρο Χέλμουτ Σμιτ και σήμαναν το τέλος της 9ετούς κυβερνητικής συνεργασίας τους και την αλλαγή καγκελάριου. Σύμφωνα πάντως με το FDP, o κ. Λίντνερ δεν επεδίωξε την δημοσιοποίηση του δικού του εγγράφου, το οποίο απευθυνόταν μόνο στον στενό κύκλο στελεχών της κυβέρνησης, αλλά τελικά διέρρευσε στα ΜΜΕ. Όπως μεταδίδει μάλιστα το περιοδικό Der Spiegel, ο αρχηγός του FDP χρεώνει την διαρροή στους Πράσινους και διαμαρτύρεται για «έλλειψη διακριτικότητας».

Οι εταίροι του FDP από την άλλη πλευρά εμφανίζονται ενοχλημένοι και με την συνάντηση που διοργανώνει σήμερα μονομερώς η κοινοβουλευτική ομάδα των Φιλελευθέρων με εκπροσώπους γερμανικών επιχειρήσεων, για μια συζήτηση «ανώτατου επιπέδου». Επιπλέον, ο φιλελεύθερος υπουργός Μεταφορών Φόλκερ Βίσινγκ, σε άρθρο του στην Frankfurter Allgemeine Zeitung, τάσσεται κατά της αποχώρησης του κόμματός του από την κυβέρνηση, περιγράφοντας οτιδήποτε άλλο ως «ασέβεια» προς τους πολίτες. «Οι πολίτες είναι αυτοί που αποφασίζουν για τις δυνατότητες σχηματισμού πλειοψηφίας, όχι οι πολιτικοί ή οι κομματικές διασκέψεις. Οι συνασπισμοί δεν είναι εύκολο πράγμα. Η διακυβέρνηση δεν είναι εύκολο πράγμα. Η δημοκρατία δεν είναι εύκολο πράγμα. Είμαστε υπεύθυνοι να διασφαλίσουμε ότι θα πετύχουμε μαζί», γράφει στο άρθρο του, προκαλώντας ερωτηματικά σχετικά με το εάν όλο το FDP, το οποίο στις τελευταίες δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι βρίσκεται στο όριο εισόδου στην βουλή, συντάσσεται με τον αρχηγό του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

