Σε οριακό σημείο οι σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας

Ανταπόκριση από Κωνσταντινούπολη



Χθες ισραηλινά αεροσκάφη εξαπέλυσαν περισσότερες από 14 αεροπορικές επιδρομές στο αεροδρόμιο της Χάμα και τις γύρω περιοχές.

Επίσης έγιναν αεροπορικές επιδρομές στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Τ4 στην επαρχία Χομς και επιθέσεις με όλμους και πυροβολικό στα δυτικά της επαρχίας Νταράα.



Η απάντηση του Ισραήλ ήταν ότι η Άγκυρα ετοιμάζεται να δημιουργήσει μια βάση αεράμυνας στο στρατιωτικό αεροδρόμιο «Τ4» κοντά στην Παλμύρα στην περιοχή Χομς. Η είδηση για τα τουρκικά στρατιωτικά σχέδια προήλθε από την γνωστή ιστοσελίδα Middle East Eye που έχει έδρα το Λονδίνο . Μάλιστα το σχετικό άρθρο ανέφερε ότι η βάση θα έχει στόχο τις δυνάμεις του ISIS και θα χρησιμεύει για να αποτρέπει επίσης τις ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις στη Συρία.



Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές το μήνυμα του Ισραήλ προς την Τουρκία ήταν σαφές: να μην δημιουργήσει στρατιωτική βάση στη Συρία και μην παρεμβαίνει στην δραστηριότητα του Ισραήλ στον εναέριο χώρο της Συρίας. Το συριακό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε τις ισραηλινές επιθέσεις στο συριακό έδαφος και κάλεσε τα Ηνωμένα Έθνη να λάβουν επείγοντα μέτρα για να αποτρέψουν την επανάληψη των παραβιάσεων της κυβέρνησης του Τελ Αβίβ.



Το Ισραήλ δείχνει να κάνει ό,τι μπορεί για να εμποδίσει μια μόνιμη παρουσία της Τουρκίας στη Συρία. Οι σχέσεις Τουρκίας και Ισραήλ βρίσκονται σε οριακό σημείο, με την Άγκυρα να θέλει να εμπεδώσει την παρουσία της στη Συρία. Το αν το Ισραήλ θα περιοριστεί σε απειλητικές κινήσεις ή αν θα διακινδυνεύσει μια στρατιωτική σύγκρουση με την Τουρκία είναι κάτι που απασχολεί πολλούς αναλυτές.

