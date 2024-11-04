Ο Χάρισον Φορντ - ο διάσημος κινηματογραφικός καθηγητής Ιντιάνα Τζόουνς - είναι άλλος ένα αστέρας του Χόλιγουντ στον μακρύ κατάλογο των ηθοποιών και τραγουδιστών που στηρίζουν την Δημοκρατική υποψήφια Κάμαλα Χάρις, για πρόεδρο των ΗΠΑ στις αυριανές εκλογές.

Ο Φορντ, σε ασπρόμαυρο βίντεο που κυκλοφόρησε από την εκστρατεία της Κάμαλα Χάρις και του Τιμ Γουόλς, προτρέπει τους Αμερικανούς ψηφοφόρους «να μην το ξανακάνουν» δηλαδή να μην ψηφίσουν ξανά τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Όταν δεκάδες πρώην μέλη της κυβέρνησης Τραμπ κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, λέγοντας: "Για όνομα του Θεού, μην το ξανακάνετε αυτό", εσείς πρέπει να δώσετε προσοχή. Μας λένε κάτι σημαντικό... Είναι κυβερνήτες, στρατηγοί, που στέκονται ενάντια στον αρχηγό του κόμματος, το οποίο υπερασπίστηκαν όλη του τη ζωή» αναφέρει ο διάσημος ηθοποιός.

Harrison Ford: When dozens of former members of the Trump administration are sounding alarms saying ‘For God's sake, don't do this again,’ you have to pay attention. They're telling us something important. I've got one vote, same as anyone else, and I'm going to use it to move… pic.twitter.com/C4m4x2Y2qv — Kamala HQ (@KamalaHQ) November 2, 2024

«Η αλήθεια είναι αυτή, η Κάμαλα Χάρις θα προστατεύσει το δικαίωμά σας να διαφωνείτε μαζί της σχετικά με πολιτικές ή ιδέες και στη συνέχεια, όπως κάναμε εδώ και αιώνες, θα τις συζητάμε. Θα τα δουλέψουμε μαζί και θα προχωρήσουμε. Ο άλλος, που απαιτεί αδιαμφισβήτητη πίστη, λέει ότι θέλει εκδίκηση. Είμαι ο Χάρισον Φορντ. Έχω μία ψήφο -όπως και οποιοσδήποτε άλλος- και θα τη χρησιμοποιήσω για να προχωρήσω. Θα ψηφίσω την Καμάλα Χάρις» επισημαίνει ο 82χρονος σήμερα Φορντ.

Ο ηθοποιός συνεχίζει κατηγορώντας τον Τραμπ ότι πέρασε «τέσσερα χρόνια στρέφοντας τον έναν εναντίον του άλλου ενώ αγκάλιαζε δικτάτορες και τυράννους σε όλο τον κόσμο».

«Δεν είμαστε έτσι. Δεν χρειάζεται να κάνουμε ξανά την Αμερική σπουδαία. Όχι δα, είμαστε υπέροχοι, αλλά αυτό που χρειαζόμαστε είναι να συνεργαστούμε ξανά. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι έναν πρόεδρο που θα δουλεύει ξανά για όλους μας» τονίζει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

