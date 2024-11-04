Στήνουν κιγκλιδώματα, βάζουν περιφράξεις, τοποθετούν φράχτες. Μία ημέρα πριν τις αμερικανικές εκλογές, οι ομοσπονδιακές και περιφερειακές αρχές προετοιμάζονταιγια πιθανές αναταραχές στην Ουάσιγκτον υπό το φόβο ενός νέου «Καπιτώλιου» όπως συνέβη το 2021, σύμφωνα με τη Washington Post.

Για εβδομάδες, οι αξιωματούχοι της Ουάσιγκτον έστειλαν μηνύματα καθησυχασμού σε κατοίκους και επιχειρήσεις που εξακολουθούν να πλήττονται από ζημιές που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων για τη φυλετική δικαιοσύνη το 2020 και τις μετεκλογικές διαμαρτυρίες. Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο αρχηγός της αστυνομίας της Ουάσιγκτον, είπε ότι οι αρχές δε γνωρίζουν αξιόπιστες απειλές, προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει ανάγκη για κανένα συναγερμό».

Ωστόσο, το περασμένο Σαββατοκύριακο, η Μυστική Υπηρεσία έστησε νέους μεταλλικούς φράχτες γύρω από το συγκρότημα του Λευκού Οίκου και του Υπουργείου Οικονομικών, και παρακείμενα τμήματα της πλατείας Λαφαγιέτ, καθώς και έξω από το Ναυτικό Παρατηρητήριο και την κατοικία της Χάρις.Το Καπιτώλιο επανέφερε προσωρινά τα φράγματα στα οποία τοποθετούνται τα ποδήλατα τοποθετώντας πινακίδες που γράφουν: «Γραμμή της αστυνομίας: Μην διασχίζετε», που περιβάλλουν την περίμετρό του. Η υπηρεσία εγκαθιστά επίσης μέτρα φυσικής ασφάλειας έξω από το συνεδριακό κέντρο West Palm Beach, στη Φλόριντα, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει το πάρτι τη νύχτα των εκλογών, όχι μακριά από την κατοικία του στο Mar-a-Lago.

«Η Μυστική Υπηρεσία συνεργάζεται στενά με ομοσπονδιακούς, πολιτειακούς και τοπικούς εταίρους στην Ουάσιγκτον, DC και την κομητεία Παλμ Μπιτς της Φλόριντα για να διασφαλίσει πως εφαρμόζονται υψηλά επίπεδα ασφάλειας την ημέρα των εκλογών», ανέφερε η υπηρεσία σε δήλωση την Κυριακή. «Αυτές οι βελτιώσεις δεν ανταποκρίνονται σε κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά αποτελούν μέρος ευρέος φάσματος προετοιμασιών για τη δημόσια ασφάλεια για τις εκλογές της Τρίτης».

Παρά τις διαβεβαιώσεις ωστόσο από τις Αρχές ορισμένοι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και ακινήτων προετοιμάζονται για το χειρότερο, ασφαλίζοντας παράθυρα και εισόδους επιχειρήσεων και οριστικοποιώντας σχέδια έκτακτης ανάγκης εν αναμονή πιθανών λεηλασιών ή ταραχών. Οι ιδιοκτήτες εμπορικών κτιρίων κοντά στον Λευκό Οίκο έβαλαν περιφράξεις έξω από επιχειρήσεις και καταστήματα στους δρόμους, με τις επιχειρηματικές ενώσεις να λένε ότι προτιμούν να προετοιμαστούν για τα χειρότερα παρά να υποστούν ζημιές σε περίπτωση που ξεσπάσουν επεισόδια στους δρόμους.

«Υπάρχει ανησυχία γύρω από την πόλη. Δεν περιμένουμε ένα πλήρες πανδαιμόνιο όπως είδαμε μετά τις 6 Ιανουαρίου [2021] ή πριν από τέσσερα χρόνια», δήλωσε ο Έρικ Τζόουνς, ο αντιπρόεδρος κυβερνητικών υποθέσεων για την Ένωση Διαμερισμάτων και Κτιρίων Γραφείων της Μητροπολιτικής Ουάσιγκτον. τα μέλη της οποίας κατέχουν 76 εκατομμύρια τετραγωνικά πόδια εμπορικών χώρων γραφείων και περίπου 110.000 μονάδες διαμερισμάτων στην Περιφέρεια.

«Ειλικρινά, είναι απλώς φόβος», είπε ο Τζόουνς, προσθέτοντας ότι ορισμένοι λιανοπωλητές που είναι μακριά από το κέντρο ανησυχούν για ευκαιριακές λεηλασίες με την προσοχή της αστυνομίας να επικεντρώνεται αλλού. «Λαμβάνω συνεχώς email και γραπτά μηνύματα επειδή οι άνθρωποι είναι πραγματικά αφοσιωμένοι. … Οι άνθρωποι θα προτιμούσαν να είναι υπερβολικά προετοιμασμένοι και να μην συμβεί τίποτα, παρά το αντίθετο».

