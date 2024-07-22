Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε κατ' ιδίαν συνάντηση με τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, κατά την επίσκεψη που πραγματοποιεί στις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα, ανέφερε τη Δευτέρα το Politico επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν.

Οι συνεργάτες του Νετανιάχου και του Τραμπ συναντήθηκαν τις τελευταίες ημέρες για να εξετάσουν μία πιθανή συνάντηση, αλλά ο Τραμπ δεν έχει ακόμη συμφωνήσει, προσθέτει το δημοσίευμα.

Ο Νετανιάχου πηγαίνει στην Ουάσιγκτον αυτή την εβδομάδα για να συναντηθεί με τον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, την Αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις και βουλευτές στο Καπιτώλιο. Έχει επίσης προγραμματιστεί να δώσει μια ομιλία ενώπιον του Κογκρέσου την Τετάρτη.

Ένας από τους ανθρώπους είπε ότι εάν η συνάντηση πραγματοποιηθεί, πιθανότατα θα είναι αργότερα μέσα στην εβδομάδα μετά τη συγκέντρωση του Τραμπ στη Βόρεια Καρολίνα την Πέμπτη.



